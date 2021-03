Life is Strange 3, primo sguardo al nuovo protagonista

Durante la giornata di ieri, Square Enix ha annunciato il suo primo evento online similmente ai Direct di Nintendo e agli State of Play di Sony, chiamato Square Enix Presents.

Giovedì 18 marzo, alle 19.00 ora italiana, la compagnia presenterà le ultime novità circa i titoli in arrivo, tra cui Outriders, Marvel’s Avengers, Tomb Raider, Just Cause Mobile e Balan Wonderworld.

Il punto focale dell’evento sarà in ogni caso la presentazione del nuovo capitolo della saga di Life is Strange (ancora senza titolo ufficiale), il quale avrà certamente un nuovo protagonista con un nuovo potere. Ora, via social, è stata mostrata una prima immagine del protagonista (inquadrato di spalle).

Dai uno sguardo al nuovissimo protagonista. Il 18 marzo sveleremo il nuovo capitolo di Life Is Strange in occasione dello Square Enix Presents, mostrandovi un cast, un potere e una storia completamente nuovi.

Il gioco sarà sviluppato con molta probabilità da Deck Nine e non più da Dontnod Entertainment. Ma non solo: lo scorso febbraio alcuni rumor rivelavano che il nuovo capitolo – realizzato grazie all’ausilio dell’Unreal Engine 4 – sarà un sequel composto da cinque episodi e chiamato Life is Strange: True Colors.

Il gioco dovrebbe essere ambientato in una piccola città molto simile a quella vista nel gioco originale, mentre la protagonista principale si chiamerà Alex, una donna asioamericana in grado di leggere nel pensiero. Al momento, nessuna di queste voci ha trovato conferma, sebbene giovedì prossimo verremo a conoscenza della verità. Restate sulle pagine di SpazioGames per seguire in diretta l’annuncio del nuovo Life is Strange.

L’originale Life is Strange è stato pubblicato – sempre sotto forma di episodi – nel 2015, mentre Life is Strange 2 è stato rilasciato solo nel 2018. Il franchise ha visto anche l’uscita di prequel chiamato Life Is Strange: Before the Storm, uscito nel 2017.