Life is Strange, nuovo capitolo in arrivo? Ecco cosa sappiamo

Pochi giorni fa vi abbiamo reso noto che i prossimi capitoli della serie di Life is Strange non saranno probabilmente più legati ai ragazzi di Dontnod Entertainment, bensì a un nuovo gruppo di sviluppo.

L’insider Emily Rogers ha infatti rivelato che al loro posto, probabilmente, subentreranno i Deck Nine, già autori di Life is Strange: Before the Storm, il prequel che racconta la storia di Chloe e della sua amica Rachel.

Ora, un annuncio di lavoro pubblicato dallo sviluppatore in questione potrebbe suggerire che qualcosa si starebbe muovendo nella giusta direzione.

Il team è infatti alla ricerca di un programmatore capo per lo sviluppo di “un gioco di avventura single-player Tripla A”. L’annuncio non rivela nulla sull’identità di questo nuovo gioco top-secret, sebbene è molto probabile che possa davvero trattarsi del nuovo capitolo di LiS (senza escludere l’eventualità di una nuova IP).

Dopotutto, nell’annuncio originale Life is Strange: Before the Storm viene nominato più volte, sottolineando come sia “amato dai fan” oltre ad aver “vinto numerosi premi”.

Ricordiamo che un rumor proveniente da ResetEra sembrava suggerire che i lavori si un nuovo capitolo della serie di Life is Strange avevano già preso il via (a cura di un team di sviluppo differente dall’originale). Ma non solo: sempre stando alle recenti indiscrezioni, Square Enix avrebbe interrotto ogni tipo di collaborazione con Dontnod Entertainment, cosa questa che avrebbe spinto il publisher ad aver incaricato un nuovo team di sviluppo.

Staremo a vedere se il futuro del franchise passerà davvero per le mani di Deck Nine: ovviamente, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più (ragion per cui, restate saldamente con gli occhi sulle pagine di SpazioGames).