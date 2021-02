State of Play – Tutti gli annunci

Finalmente, dopo diverse settimane di silenzio, Sony è pronta a fare le cose in grande: alle ore 23.00 prenderà il via il nuovo State of Play dedicato alle prossime uscite per console PS5 e PS4: più in particolare parliamo di 10 giochi, oltre a varie novità relative ai titoli indie e terze parti.

Come da programma per i lettori di SpazioGames, seguiremo l’evento non solo live su Twitch ma anche e soprattutto con una copertura delle notizie più calde e con un recap live in tempo reale.

Aggiornate la pagina del browser quindi, per vedere comparire man mano tutti gli annunci che arriveranno nei 30 minuti previsti per l’evento targato Sony, a partire dalle 23 ora italiana.

Tutti gli annunci dello State of Play

Ore 23.32 Lo State of Play è concluso.

Ore 23.26 Final Fantasy VII Remake arriva su PS5 con contenuti inediti e migliore grafiche, per uan versione chiamata Intergrade. Arriva il personaggio giocabile di Yuffie Kisaragi con nuove missioni. Uscita: 10 giugno 2021. L’upgrade sarà fornito gratuitamente agli abbonati a PlayStation Plus.

Ore 23.23 Nuovo trailer per Deathloop, il nuovo gioco di azione e avventura in soggettiva sviluppato da Arkane Studios e pubblicato da Bethesda Softworks.

Ore 23.20 Si passa ora a Kena Bridge of Spirits, avventura in sviluppo da Ember Lab per PS4 e PS5. Uscita per il 24 agosto 2021.

Ore 23.16 Ennesima carrellata sulle caratteristiche di Oddworld Soulstorm, sequel di Oddworld: New ‘n’ Tasty! e soft reboot dell’intera serie. Uscita: 6 aprile 2021. Il gioco arriverà sul catalogo PS Plus.

Ore 23.14 Trailer per l’horror Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Uscita 2021.

Ore 23.11 Solar Ash Kingdom di Annapurna Interactive. Si tratta di un action adventure, secondo gioco di Heart Machine, studio diretto da Alex Preston. Uscita nel corso dell’anno.

Ore 23.10 Mostrato il nuovo Sifu, un action piuttosto surreale dalle tinte orientaleggianti. Uscita nel 2021.

Ore 23.07 Ora è il turno di Knockout City, titolo di EA ispirato a “palla avvelenata”. Ve ne abbiamo parlato nella nostra recente anteprima.

Ore 23.03 Returnal di Housemarque è il primo “big” a mostrarsi in un filmato con parti di gioco inedite, che riassume la storia del gioco: la superstite Selene su un pianeta ostile, tanti nemici e armi da usare contro di loro.

Ore 23.01 Video recap delle feature next-gen di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, con le caratteristiche base del titolo giocato in versione PS5, dal 12 marzo 2021.

Ore 23.00 inizio dello State of Play.