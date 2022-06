Let Me Solo Her è tornato e ha invaso un altro soulslike, più o meno

Se amate Elden Ring, sicuramente conoscerete Let Me Solo Her. In caso non fosse così, vi siete lasciati scappare un vero e proprio mito che rimarrà impresso nel cuore dei giocatori dell’open world fantasy.

Il soulslike di FromSoftware (che potete recuperare su Amazon a ottimo prezzo) ha visto infatti l’ingresso in scena di un vero eroe della community.

Piuttosto che essere un classico cavaliere senza macchia, Let Me Solo Her è un guerriero quasi completamente nudo e con un vaso in testa al posto dell’elmo. Questi aiutava i giocatori a sconfiggere Malenia, uno dei boss più ostici del gioco.

Ora, dopo aver salutato Elden Ring (non senza un pizzico di commozione), a quanto pare l’eroe è tornato grazie ai fan in un altro souls di successo: Dark Souls 3.

Come riportato anche da The Gamer, Let Me Solo Her è tornato in un certo qual senso a vivere nel terzo capitolo del franchise di Dark Souls.

Più nel dettaglio, un fan di Elden Ring ha portato l’eroe nudo in Dark Souls 3 per battere i boss più difficili del gioco.

Ancora non è chiaro se e come questo “nuovo” Let Me Solo Her si comporterà, anche se è davvero improbabile che possa replicare i numerosi successi portati a casa nell’ultimo souls di From.

Sicuramente, è comunque curioso notare come la leggenda di questo strambo personaggio continui a imperitura memoria.

A tal proposito, alcune settimane fa qualcuno ha deciso di rendere eterno Let Me Solo Her, grazie ad una mod che vi permette di evocarlo per sempre.

Restando in tema, ricordiamo che Bandai Namco e FromSoftware hanno da poco ufficialmente annunciato che la patch 1.05 di Elden Ring è disponibile su tutte le piattaforme.

Infine, se avete bisogno di una mano per affrontare le sfide dell’Interregno, potrebbero interessarvi le guide ufficiali per i collezionisti.