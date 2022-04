La community di Elden Ring ha un nuovo idolo: un uomo nudo fortissimo

Il fenomeno Elden Ring è inarrestabile, ed oltre al videogioco in sé stanno succedendo tante cose incredibili collegate.

L’ultima fatica di From Software, che potete recuperare su Amazon, ha creato un stuolo di giocatori a dir poco creativi, appassionati e folli, che stanno facendo cose impensabili.

E non parliamo solo degli speedrunner, i quali stanno ormai sfiorando dei risultati impossibili e battono record mondiali una volta al giorno, praticamente.

I più creativi stanno usando, ad esempio, l’editor dei personaggi di Elden Ring per portare nell’Interregno personaggi che provengono da qualsiasi altro franchise.

Le soddisfazioni più grandi, in ambito umoristico ed epico, le stanno dando sicuramente le invasioni, una meccanica tipica dei soulslike che torna in Elden Ring, ovviamente.

I giocatori non invadono solamente per mostrare i muscoli e disturbare le partite altrui ma, come dimostrano gli ultimi chiacchiericci della community, anche per aiutare.

Come riporta Twinfinite, l’ultimo idolo della community di Elden Ring è un uomo nudo fortissimo.

C’è un giocatore che sta andando in giro negli Interregni altrui, per aiutare i giocatori ad affrontare Malenia, uno dei boss più ostici del soulslike.

Ma la particolarità di Klein Tsuboi, questo il nome del giocatore, non è questa. Il suo avatar affronta in solitaria il boss, e soprattutto è completamente nudo.

Guardate con i vostri occhi le imprese clamorose di questo eroe:

E non si tratta di un aiuto ironico, o inutile, perché il nostro eroe in tuta adamatica conosce bene Malenia, e le sue performance di combattimento sono elevatissime.

La leggenda dell’uomo nudo si è sparsa, ovviamente, con grande velocità all’interno della community di Elden Ring. È diventato un vero idolo che ha generato anche delle fan art.

Sicuramente il nostro eroe è uno che sa come usare bene gli ascensori, come dimostra questa compilation dei giocatori più esperti di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

A proposito di invasioni particolari, c’è chi ha anche impersonato Will Smith riproponendo l’ormai famigerato schiaffo della notte degli Oscar.