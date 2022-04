Elden Ring, l’eroe “Let Me Solo Her” sarà sempre con voi, con questa mod

Se avete seguito le vicende della community di Elden Ring, ultimamente, avrete sicuramente sentito parlare di Let Me Solo Her, l’eroe nudo che sta aiutando tanti giocatori.

Forse il primo supereroe dell’opera di From Software, che trovate su Amazon, che ha fatto parlare di sé in questi ultimi giorni ed è arrivato sulla bocca di tutti.

IGN USA gli ha dedicato una corposa intervista, nel quale il misterioso giocatore ha svelato tutti i retroscena dietro la sua curiosa attività di aiuto alla community.

Non può che essere una leggenda di Elden Ring, visto che si tratta di una persona che ha dedicato tantissimo tempo a combattere un singolo boss, imparando ogni minima mossa e contromossa.

Un eroe nudo, che si presenta con il nome di “Let Me Solo Her”, perché aiuta i giocatori in difficoltà a sconfiggere Malenia, il boss più forte del gioco, e lo fa in solitaria.

La community di Elden Ring non poteva che reagire in maniera elettrizzata a questa prova di grande abilità. Altri hanno deciso di guadagnarci anche qualcosa.

È il modder Garden of Eyes che, come riporta PC Gamer, ha creato una mod per rendere Let Me Solo Her uno spirito della cenere, da evocare a piacimento.

In questo modo potrete avere sempre al vostro fianco l’eroe del momento, o almeno una sua rappresentazione fittizia e molto simile.

Come potete vedere dal video qui sopra, la mod funziona molto bene. A livello pratico è una sovrapposizione della cenere del Lupo Solitario che ricevete da Renna nella Chiesa di Elleh, ma evoca l’eroe nudo invece.

Se lo volete sempre al vostro fianco, vi basterà donare almeno cinque dollari per un mese al Patreon del modder, per ottenere così la mod da installare nelle vostre versioni di Elden Ring.

Un vero e proprio eroe in affitto che vi aiuterà a sconfiggere Malenia. La quale, adesso, è anche più difficile da sconfiggere con la nuova patch.

La leggenda dell’uomo nudo si è sparsa, ovviamente, con grande velocità all’interno della community di Elden Ring. È diventato un vero idolo che ha generato anche delle fan art.

Sicuramente il nostro eroe è uno che sa come usare bene gli ascensori, come dimostra questa compilation dei giocatori più esperti di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.