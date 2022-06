Elden Ring, disponibile l’aggiornamento 1.05: ecco cosa cambia

Dopo aver portato a termine una manutenzione durata complessivamente per circa 3 ore, Bandai Namco e FromSoftware hanno ufficialmente annunciato che la patch 1.05 di Elden Ring è disponibile su tutte le piattaforme.

I giocatori potranno dunque scaricare da questo momento il nuovo aggiornamento di Elden Ring (potete recuperare la Launch Edition in sconto su Amazon): l’obiettivo dichiarato degli sviluppatori è quello di migliorare la stabilità e la performance del gioco.

Come di consueto, la release della nuova patch ha temporaneamente disattivato il multiplayer per gli utenti che non sono in possesso di una copia aggiornata all’ultima versione: sarà dunque necessario scaricare la nuova patch per divertirsi online.

Il changelog ufficiale ha svelato molteplici bugfix e alcuni miglioramenti fondamentali specifici per alcune versioni, con un occhio di riguardo all’edizione PC ma con upgrade importanti anche su PlayStation e Xbox.

L’aggiornamento 1.05 di Elden Ring migliora infatti la stabilità del multiplayer online per le versioni PS5 e PS4, mentre per quanto riguarda le edizioni Xbox Series X|S sono stati resi più rapidi i tempi di caricamento.

Su PC è stato invece migliorato il supporto a mouse e tastiera, sistemando allo stesso tempo un bug che peggiorava la performance dopo aver cambiato tipologia di schermata e risoluzione. Inoltre, è stata aggiunta l’opzione per tornare al desktop direttamente sul menù principale, rendendo così più facile uscire dal gioco.

Una delle modifiche più importanti implementate dalla patch 1.05 è l’aggiunta di effetti sonori per i summon signs degli altri giocatori, così saprete sempre quando ne compariranno di nuovi. Sono inoltre stati modificati alcuni oggetti «Bell Bearing» per fare in modo che il loro nuovo status rimanga intatto anche durante una partita con New Game+.

Come citavamo in apertura, la nuova patch è disponibile da questo momento su tutte le console e permette di sistemare molteplici errori: se siete curiosi di scoprirli tutti, potete consultare il changelog completo al seguente indirizzo.

Se avete bisogno di una mano per affrontare le sfide dell’Interregno, potrebbero interessarvi le guide ufficiali per i collezionisti.

Ancora oggi gli utenti stanno cercando di scoprire tutti i segreti e i modi più originali per portare a termine l’avventura: c’è chi ha scoperto un trucco divertente per battere un boss senza utilizzare nemmeno un attacco.

Altri fan hanno invece avuto modo di elogiare l’IA aggressiva dei nemici, che possono arrivare a inseguire i Senzaluce ovunque e a qualunque costo.