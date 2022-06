Le guide ufficiali di Elden Ring (perché una sola non bastava) sono dei tomi di cui vi innamorerete

Abbiamo già parlato a più riprese, su queste pagine, dell’enormità del mondo aperto di Elden Ring, dove la libertà di approccio concessa da FromSoftware fa in modo che l’open world non solo sia davvero “open”, ma anche davvero “world”. Il risultato è che, con l’esperienza così poco guidata, ci sono tantissimi percorsi diversi per ciascun giocatore, ma anche molte cose di cui alcuni potrebbero non accorgersi mai.

Se state cercando di mettere insieme le vostre conoscenze sul gioco di Hidetaka Miyazaki pubblicato da Bandai Namco in modo un po’ più enciclopedico, sarete molto felici di sapere che sono in arrivo le guide ufficiali firmate da Future Press. E parliamo di guide perché sono due tomi – uno solo non bastava – battezzati dall’editore come “Books of Knowledge”, i libri della conoscenza.

Il primo libro è in uscita già questo 29 luglio, il secondo arriverà nel corso dell’autunno (29 settembre). La cattiva notizia è che il primo è già andato a ruba su rivenditori come Amazon (occhio però a possibili nuove disponibilità), mentre il secondo è ancora disponibile per la prenotazione.

In alternativa, potete trovarli anche sullo store ufficiale di Bandai Namco. Vi proponiamo i link qui sotto per facilitarvi l’operazione (i link Amazon sono affiliati e SpazioGames ottiene una piccola cifra in caso di effettivo acquisto, preciso).

Il prezzo è di 44,99 euro a volume (ovviamente solo in inglese), ma sembra proprio che i fan troveranno all’interno una stampa davvero di qualità e una ricchezza di contenuti che farebbe felici perfino i collezionisti di libri videoludici che non sanno un bel niente di Elden Ring, vista la preziosità dei due tomi.

Entrambi i volumi sono composti da 512 pagine, hanno una copertina rigida, includono un poster del mondo di gioco e un segnalibro in stoffa (il che ci suggerisce una rilegatura filo refe anziché una comune brossura). Gli argomenti sono così suddivisi:

Books of Knowledge – Vol. I

Le basi del gioco

Un mondo da scoprire – Guida al mondo e ai Guida ai dungeon di Elden Ring

Gli abitanti dell’Interregno

Statistiche e informazioni direttamente da FromSoftware, per esperti del gioco

Books of Knowledge – Vol. II

Lezioni di combattimento

Bestiario completo

Armamenti

Se, insomma, avete un debole per l’ultima fatica di FromSoftware e amate i libri videoludici, ci sono ottime possibilità che questi libri rappresentino il vostro nuovo oggetto del desiderio.

E, considerando le vendite del gioco, sembra lecito aspettarsi che vadano a ruba.