L’esclusiva PlayStation gira su Xbox, ma c’è il trucco

Tom Warren, giornalista di The Verge, ha suscitato forti reazioni sui social per aver condiviso un video in cui fa girare un’esclusiva PlayStation su Xbox.

I giocatori su Xbox possono acquistare un abbonamento a Xbox Game Pass per godere di centinaia di titoli su PC, cloud e console.

Tuttavia, in tanti non si aspettavano di veder girare nientemeno che Days Gone – fresco di lancio su PC – su una Xbox Series X.

Il gioco, un action adventure di Bend Studio che pare non avrà un seguito per scelta di Sony, resta un’esclusiva console PlayStation ma con un trucco è possibile portarla sulla piattaforma “rivale”.

don't mind me, just playing a PlayStation game on my Xbox ¯_(ツ)_/¯ #thefuture pic.twitter.com/XWIbRnut0N — Tom Warren (@tomwarren) May 28, 2021

Come dimostrato nella clip, Warren ha sfruttato le possibilità garantite dall’implementazione di Microsoft Edge su Xbox per riuscire nel suo intento.

Installando e utilizzando Edge, il giornalista ha potuto avviare una sessione di streaming attraverso l’applicazione Parsec.

Parsec è la stessa soluzione cloud che abbiamo adoperato per la nostra prova, ai tempi, di Watch Dogs Legion con Ubisoft (e con ottimi risultati).

Usando quest’app attraverso il browser di Microsoft, Warren ha avviato il client di Steam e cliccato semplicemente su Days Gone nella sua libreria per farlo partire.

Da quello che vediamo nella breve clip condisiva su Twitter, le prestazioni non sembrano particolarmente entusiasmanti.

Lo stesso Warren ha riconosciuto che sarebbe molto meglio se GeForce Now potesse venire messo in campo: Nvidia ha bloccato Edge proprio per impedire simili circostanze.

Mentre questo genere di condivisione può fare clamore, non si tratta del primo caso in cui Edge apre tali possibilità: è successo lo stesso infatti anche con Google Stadia.

Un “rapporto” indiretto tra i mondi PlayStation e Xbox che continuerà, visto che Sony ha intenzione di portare altri grandi titoli della sua libreria su PC.

Ci sono stati di recente degli incroci più ravvicinati, come nel caso di MLB The Show 21, e in quel caso non è servito alcun tramite.

La casa di Redmond non è certo agli antipodi con il cloud gaming: dopo aver conquistato Android, di recente ha messo la sua bandierina pure su PC e iOS.