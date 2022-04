Kirby è il primo personaggio Nintendo ad aver vinto un Grammy

Kirby è sicuramente tornato in auge dopo l’uscita del suo ultimo titolo per Nintendo Switch, e si sta togliendo qualche soddisfazione.

Kirby e la Terra Perduta è stato davvero una bella sorpresa, un’avventura divertentissima con tante idee nuove rispetto al franchise.

Una produzione che è stata molto impegnativa per HAL Laboratory, ma che darà il via al futuro dei prossimi videogiochi della serie.

Visto che l’ultimo è stato un successo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione che vi invitiamo a recuperare.

La storia del franchise di Kirby è molto lunga e, come spesso capita per le produzioni Nintendo, fatta di colonne sonore memorabili.

Le canzoni dei videogiochi della Grande N sono spesso iconiche, soprattutto per quando riguarda i temi principali delle avventure dei personaggi più famosi.

Di certo non potevamo aspettarci che canzoni del genere potessero vincere un Grammy Award, il più prestigioso premio musicale. Ma è successo proprio a Kirby, come riporta Kotaku.

Precisamente sono stati Charlie Rosen e Jake Silverman, membri della 8-Bit Big Band, ad aver vinto il premio. Un’orchestra composta dai 30 ai 65 componenti, specializzata nella rielaborazione jazz delle canzoni dei videogiochi più popolari.

Si sono occupati di arrangiare tantissimi pezzi, ma quello per cui hanno vinto il Grammy è l’arrangiamento di “Meta Knight’s Revenge”, da Kirby Superstar del 1996.

Ecco la canzone:

Un riconoscimento sicuramente molto importante, che valorizza il grande lavoro che in ogni occasione fanno gli artisti musicali, quando si apprestano a dare un accompagnamento sonoro ai nostri videogiochi preferiti.

Una cosa in cui noi crediamo molto, come vi abbiamo raccontato in uno dei nostri SpazioGames Originals sulla musica nei videogiochi.

Ma non ci crede altrettanto Nintendo, che poco tempo fa si è scagliata contro un noto canale YouTube che raccoglieva tutte le migliori colonne sonore.