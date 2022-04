Zelda Breath of the Wild vende così tanto che non ha bisogno di un sequel

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è uno dei migliori giochi della generazione, ed ha rappresentato uno dei titoli da record di Nintendo Switch.

Ha ispirato tantissimi altri prodotti di grandissimo valore, tra cui Elden Ring, l'open world di From Software che deve molto all'ultima avventura di Link.

Il suo sequel, annunciato alcuni anni fa, è attesissimo da allora ma, come sapete, è stato rinviato di recente al prossimo anno.

La notizia ha lasciato di sasso tutta la community di appassionati. Tra cui Elodie, la cantante, che non ha preso bene il rinvio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Lo stesso annuncio deve aver scatenato tante reazioni, di vario tipo, nel mondo dei videogiochi. Di sicuro molti si sono tuffati a comprare The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nonostante le vendite siano già andate benissimo, oltre ogni aspettativa, dal 2017 ad oggi, di recente c’è stata un’altra impennata per il titolo Nintendo Switch.

Come riporta Nintendo Life, Zelda Breath of the Wild ha ricevuto un +51% nelle vendite in formato fisico la scorsa settimana, nel Regno Unito. La penisola britannica è da sempre una cartina tornasole per le tendenze europee.

Non sappiamo se effettivamente ci sia stata la volontà di recuperare il predecessore dopo il rinvio, ma il tempismo rispetto alla notizia dell’aggiornamento della data di uscita di Breath of the Wild 2 è troppo sospetto, per non rappresentare una valida possibilità.

Un risultato clamoroso se pensiamo che il titolo ha già cinque anni di vita, e ancora oggi riesce ad interessare così tanti giocatori in tutto il mondo.

Con un ritmo così incessante di vendite quasi non servirebbe un sequel, a dirla tutta. Però, Nintendo, tu non ascoltarci e fai uscire il gioco a primavera 2023 come promesso.

Il quale potrebbe nascondere un segreto molto interessante. Secondo una recente analisi, i trailer che abbiamo visto girano su una eventuale Switch Pro.

Nel frattempo, il Link del nuovo capitolo è già diventato un’icona di stile. Qualcuno l’ha fatto diventare un modello da copertina.