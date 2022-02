Leggende Pokémon Arceus, l’ultima patch ferma la “cattura impossibile”

Aggiornamento ore 09.32 – Nintendo ha pubblicato il changelog ufficiale della versione 1.0.2 di Leggende Pokémon Arceus, che vi tradurremo di seguito:

Sistema un problema con il quale, mentre siete offline, lo schermo poteva andare in freeze dopo aver cercato di raccogliere un oggetto smarrito lanciando una Ball che contiene un Pokémon.

Sistemato un problema che a volte rendeva difficile catturare Cherrim.

Sistemato un problema nel quale un determinato evento non si avviava durante una particolare Missione, prevenendo che lo scenario procedesse come previsto.

Sistemato un problema con il quale i giocatori potevano ottenere determinati Pokémon due volte invece di una sola come previsto, il che proibiva agli utenti di poter ottenere altri Pokémon specifici. I Pokémon rilevanti appariranno ai giocatori che non sono stati in grado di catturarli a causa di questo problema.

Articolo originale – Da oggi è ufficialmente disponibile la versione 1.0.2 di Leggende Pokémon Arceus, l’ultimo ambizioso capitolo del popolarissimo franchise ideato da Game Freak.

L’ultimo aggiornamento di Leggende Pokémon Arceus, che vi invitiamo a scaricare il prima possibile, era una versione molto attesa: verrà infatti risolto finalmente uno dei bug più fastidiosi riscontrato dagli utenti.

Si tratta dell’impossibilità di catturare Cherrim: vi avevamo infatti raccontato che in una condizione particolare, ma non rara, la sua percentuale di cattura veniva resettata allo 0% a causa di un bug.

Anche il supporto ufficiale giapponese aveva ammesso proprio nelle ultime ore di essere consapevole dell’errore, avvisando gli utenti di un’imminente patch in arrivo.

Nintendo e Game Freak non hanno purtroppo rilasciato al momento un changelog ufficiale, ma stando a quanto riportato da Serebii (via Nintendo Life) l’ultimo aggiornamento ha detto finalmente basta a questo fastidioso errore.

Ricordiamo che il bug capitava se il Cherrim selvatico si trasformava durante la battaglia in Leggende Pokémon Arceus: la versione 1.0.2 ha dunque sistemato questo fastidioso problema e implementato ulteriori modifiche:

«Questa patch porta [Leggende Pokémon Arceus] alla versione 1.0.2 e include alcuni cambiamenti alla localizzazione e dello script. Sembra anche che abbia sistemato un bug che preveniva la cattura di Cherrim dopo che si trasformava nella Forma Splendore durante la battaglia».

Considerando che catturare il Pokémon di tipo Erba è fondamentale per completare una delle missioni secondarie del gioco, oltre ad essere un’attività legata ai suoi incarichi per il Pokédex, si tratta dunque di un aggiornamento che farà le gioie di molti allenatori.

Molto interessante anche la scoperta di cambi nella localizzazione del titolo: non è chiaro se ciò riguardi o meno anche la versione italiana del gioco, ma se dovessero emergere ulteriori novità rilevanti vi terremo prontamente aggiornati.

Non si è fatta invece menzione del trucco scoperto in queste ore relativo alla clonazione degli Shiny: per il momento, dovrebbe ancora essere possibile riuscire a ottenerne alcuni all’infinito.

Per il momento, dopo quest’ultimo aggiornamento, a causare frustrazione per i giocatori resterà solo Buizel: chissà che una futura patch non decida di rendere più facile catturarne una versione più grande.