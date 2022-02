Le Poké Ball ispirate a Leggende Pokémon Arceus saranno il vostro oggetto del desiderio

Game Freak e Nintendo hanno rilasciato Leggende Pokémon Arceus ormai da diversi giorni, e i fan dei mostriciattoli collezionabili stanno già celebrando l’ultimo titolo attraverso fan art, cosplay e altre incredibili creazioni.

Il nuovo open world Pokémon è stato infatti accolto con un certo tumulto dai giocatori, i quali aspettavano con ansia il progetto.

Del resto, parliamo di un gioco che è stato in grado di surclassare un gigante come Animal Crossing, quindi poco sicuramente non è.

Se quindi i primi giorni di Leggende Pokémon Arceus sono andati alla grande, anzi, oltre ogni aspettativa, è curioso scoprire come i fan abbiano intenzione di celebrarne il successo anche fuori dallo schermo di Switch.

Come riportato anche da Game Rant, un fan particolarmente abile ha recentemente dato vita a vere e proprie Poké Ball basate sugli strumenti usati dagli allenatori di Leggende Pokémon Arceus.

L’utente di Reddit JoeHeroOfArdania ha infatti recentemente condiviso la sua versione delle Poké Ball di Arceus, condividendo cinque diversi tipi di sfere in totale.

La Poké Ball standard è presente oltre alla Heavy Ball, Luxury Ball, Premier Ball e a un’invenzione unica che combina quella rosa e verde.

Il fan ha creato due diversi tipi di repliche di Poké Ball, una contenente dadi per giochi di ruolo (come Dungeons and Dragons o Warhammer) e un’altra contenente cartucce di gioco per Nintendo Switch.

Poco sotto, trovate alcuni scatti che mostrano gli oggetti a distanza ravvicinata.

JoeHeroOfArdania ha confermato che le Poké Ball possono infatti essere facilmente convertite in custodie da gioco per i fan dei Pokémon, tanto che attualmente sono in vendita a 50 dollari l’una.

Al momento non è chiaro quante repliche di Poké Ball sono previste al varco, sebbene le richieste sembra stiano aumentando a dismisura, giorno dopo giorno.

Restando in tema, Leggende Pokémon Arceus è un gioco che funziona, ma ha senso che sia il futuro di Pokémon? Ve lo abbiamo spiegato nel nostro speciale dedicato.

Se invece volete scoprirne qualità e difetti, c’è una sola cosa da fare: cliccare a questo indirizzo per leggere la nostra recensione.