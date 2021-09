Leggende Pokémon Arceus, le boss fight sono epiche nel nuovo trailer

Nintendo e The Pokémon Company continuano ad incuriosire i giocatori con nuovi dettagli di Leggende Pokémon Arceus, il titolo che promette di rivoluzionare il franchise.

Il nuovo gioco Pokémon vuole ripercorrere le orme di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, fornendo ai giocatori una libertà di esplorazione inedita.

Un paragone che, al reveal di Leggende Pokémon Arceus, in molti hanno fatto istintivamente viste alcune somiglianze molto forti tra i due titoli.

Che ha avuto una ricezione molto particolare, visto che qualcuno l’ha addirittura voluto umiliare mandando su tutte le furie i fan.

Proprio oggi, Nintendo e The Pokémon Company hanno mostrato il nuovo trailer dell’attesa avventura open world di Pokémon.

Come specificato anche dall’account Twitter della Grande N, questo nuovo filmato mostra alcuni dettagli inediti per quanto riguarda il gameplay e l’esplorazione.

Nel filmato è possibile vedere alcune delle possibilità dell’esplorazione, legata alla possibilità di cavalcare alcuni Pokémon liberamente tra cielo, acqua e terra.

Oltre ai villaggi che i giocatori incontreranno, pieni di personaggi interessanti, i protagonisti potranno essere completamente personalizzati sia nel corpo che nel vestiario.

Ma l’aspetto più interessante è sicuramente legato al nuovo Pokémon, descritto come “misterioso e potente”, che gli allenatori dovranno incontrare sul loro cammino.

L’incontro con Kleavor è infatti una vera e propria boss fight, che funziona diversamente dalle battaglie Pokémon a cui siamo abituati.

Leggende Pokémon Arceus aveva già mostrato in passato alcune peculiarità dei combattimenti e delle forme dei mostri, ma questo combattimento è una novità assoluta.

In attesa del 28 gennaio 2022, vi consigliamo di seguire la nostra guida su tutto quello che c’è da sapere su questa nuova avventura Pokémon.

Nel frattempo potete fare scorta di biscotti Oreo, che sono diventati i nuovi bersagli di tutti i collezionisti ed i bagarini del merchandise di Nintendo.