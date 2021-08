Leggende Pokémon Arceus svela combattimenti e forme: il gameplay

Leggende Pokémon Arceus ha svelato nuovi dettagli su tecniche di combattimento e forme regionali come parte dell’ultimo Pokémon Direct.

Il nuovo capitolo della serie firmata The Pokémon Company e Game Freak seguirà Pokémon Spada e Scudo il prossimo anno.

Il gioco è stato presentato lo scorso febbraio e ha già una data d’uscita fissata all’inizio del 2022 per Nintendo Switch.

Con una formula open world, l’accostamento a The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato immediato, ma oggi sono state chiarite alcune differenze sostanziali.

Il lungo trailer svelato oggi rivela alcuni particolari fondamentali del funzionamento di Leggende Pokémon Arceus.

In primis, è stato chiarito che i Pokémon vagheranno liberamente in vari tipi di ambienti, tra cuidistese d’erba, foreste, superfici d’acqua e altro ancora.

Condizioni atmosferiche precise o specifici momenti della giornata potranno avere un impatto sulle creature che troveremo.

A seconda della specie, le creature avranno reazioni diverse quando si renderanno conto della nostra presenza.

Il titolo sarà ambientato nella nuova regione di Hisui e prevederà nuove forme regionali di creature amate dagli appassionati.

Abbiamo avuto una dimostrazione di Wyrdeer, un’evoluzione di Stantler esclusiva per questa regione, e Basculegion, un pesce evoluto da Basculin.

I Pokémon possono viaggiare al nostro fianco per tutto il tempo, e alcuni possono essere usati per attraversare specchi d’acqua o persino volare.

È stato confermato, in tal senso, il supporto a Pokémon Home che arriverà nel 2022 (anche per i remake di Diamante e Perla).

Per cominciare lo scontro, non bisognerà far altro che lanciare una Poké Ball ai Pokémon, e la battaglia partirà senza una schermata specifica “d’attesa”.

La lotta sarà ancora una volta basata su un sistema di turni, com’è tradizione del franchise e abbiamo visto pure nel nuovo Pokémon Mystery Dungeon, e presenterà diversi stili di combattimento tra cui scegliere.

I Pokémon possono ricordare quattro mosse alla volta da utilizzare nelle lotte. Inoltre, in questo gioco, le mosse dei Pokémon possono essere sferrate con due nuove modalità: la tecnica rapida e la tecnica potente. Sfrutta al meglio queste due tecniche così da avere la meglio nelle lotte!

La tecnica rapida consentirà di accelerare l’ordine delle azioni ma diminuendo la potenza della mossa, al contrario la tecnica potente prediligerà la forza ma consentirà di effettuare meno mosse poiché il nostro turno arriverà più lentamente.

La cattura dei Pokémon funzionerà così:

Per catturare i Pokémon selvatici, dovrai lanciargli contro le Poké Ball. Quando ti imbatti in un Pokémon che ti piacerebbe catturare, avvicinati e poi prova a lanciargli una Poké Ball. Prendi attentamente la mira e colpiscilo con la Poké Ball prima che sia troppo tardi! Se il Pokémon selvatico non esce dalla Poké Ball subito dopo che lo hai colpito, il gioco è fatto! Ed è così che si catturano i Pokémon.

Il Pokédex avrà come sempre un ruolo importante nel gioco: ci saranno incarichi Pokédex da portare a termine per far avanzare il livello di analisi e portare avanti la collaborazione con il Team Galassia, aumentando il rango membro per accedere a nuove aree.

In stile Monster Hunter, ogni volta che ci allontaneremo dal Villaggio Giubilo per partecipare ad una spedizione, la prima tappa sarà un campo base, che fungerà da avamposto per riposare, rimettersi in salute e fabbricare strumenti come le Poké Ball (forgiate da una bacca ghicocca e un tipo di pietra chiamato Ciottolo).

Leggende Pokémon Arceus sarà disponibile dal prossimo mese di gennaio e trovate ulteriori dettagli nella nostra accurata scheda.

Se siete interessati al gioco, potete già effettuare il pre-order per garantirvelo fin dal day one su Nintendo Switch.

I fan possono godersi intanto, senza alcun costo per l’ingresso, Pokémon Unite in arrivo su mobile e disponibile ora su Switch.