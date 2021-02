Se Leggende Pokémon: Arceus vi è sembrato Breath of the Wild, non siete soli

La presentazione di Leggende Pokémon: Arceus ha gettato nuova curiosità tra i fan del celebre franchise Pokémon, che sono ora impazienti di scoprire cosa offrirà questa nuova esperienza open world di caccia ai celebri mostriciattoli, in arrivo nel 2022 su Nintendo Switch. Se, mentre vedevate il gioco in azione nei video che trovate nella nostra notizia dedicata, avete avuto la sensazione che richiamasse The Legend of Zelda: Breath of the Wild – che degli open world è probabilmente espressione massima – sappiate che non siete i soli.

Pochi minuti dopo la presentazione in diversi hanno evidenziato come la direzione artistica e le lussureggianti lande proposte davanti agli occhi dei giocatori sembrassero quasi fare riferimento, anche nella palette, a quelle di Hyrule che hanno accolto Link e Zelda nel loro più recente viaggio.

A sinistra Leggende Pokémon: Arceus, a destra The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Alcune immagini e alcuni scorci, come quello panoramico, sembrano confermare ulteriormente che Game Freak, per questa nuova evoluzione di Pokémon e per abbracciare appieno il concetto di open world, abbia voluto guardare a una colonna portante della stessa piattaforma su cui sbarcherà, Nintendo Switch.

Battute a parte, gli sviluppatori hanno anticipato che Leggende Pokémon: Arceus vanterà delle meccaniche da action RPG e vi consentirà anche di cercare di prendere di soppiatto i Pokémon indomiti, lanciandogli una Pokéball mentre sono distratti. Il titolo, ricordiamo, sarà un prequel della saga e sarà ambientato in un’epoca che richiama, nello stile, quella feudale, con un villaggio che fa da base per gli allenatori e voi chiamati a comporre il primo Pokédex della regione.

