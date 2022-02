Leggende Pokémon Arceus, i giocatori sono furiosi per colpa di un Buizel

La community degli appassionati si è ritrovata a discutere molto intorno a Leggende Pokémon Arceus, la new entry della serie.

Un videogioco che si è portato dietro tantissime aspettative, visto che i fan di Game Freak aspettavano una vera rivoluzione dai precedenti episodi della serie.

In ogni caso la nuova idea di open world di Pokémon sta funzionando, perché i numeri che sta facendo sono da record e vanno oltre ogni aspettativa.

Leggende Pokémon Arceus è riuscito anche in un’impresa che sembrava impossibile: vendere più velocemente di Animal Crossing: New Horizons.

All’interno della nuova formula open world di Pokémon si possono completare un sacco di missioni secondarie, come è ormai prassi in titoli del genere.

Hisui è piena di personaggi che possono fornire al nostro allenatore un sacco di richieste, attività e missioni in cui indugiare notevolmente, e molte di queste prevedono (ovviamente) la cattura di Pokémon.

In Leggende Pokémon Arceus le creature sono sparse per il mondo di gioco, ben visibili dai giocatori anche a distanza, ed ovviamente sono sparse a seconda del clima e del momento della giornata.

In tutto questo c’è un Buizel, tenero e simpatico, che sta facendo infuriare i giocatori. Uno in particolare, alto almeno 80cm, che bisogna trovare e portare ad un NPC particolare.

Imma find that Big Buizel alright pic.twitter.com/S1ubp4xsPt — Lux (@Luxeno) February 4, 2022

Polygon ha avviato addirittura una sorta di “indagine”, perché questo Buizel è così difficile da trovare che qualcuno inizia a pensare che non esista.

If one of these bastards isn't a "Big Buizel" I'm going to murder that NPC pic.twitter.com/NeiODNApAN — Kristian (@Kritigri) February 6, 2022

I giocatori si sono ovviamente sfogati su Twitter, cominciando a condividere idee, storie e teorie su dove trovarlo e come catturarlo. Purtroppo non c’è un modo preciso per trovare il cosiddetto Big Buizel, se non tentare di catturarne il più possibile sperando di trovare quello più alto.

A proposito di catture difficili, se trovare un Buizel grande è complicato, c’è un Pokémon che è letteralmente impossibile catturare, per colpa di un bug.

Di recente anche Mr. Mime è diventato protagonista delle chiacchiere della community, ma fortunatamente per delle cose più positive: le sue animazioni spassose.

Chi non si infuria con il gioco riesce a compiere delle imprese davvero straordinarie, come effettuare una speedrun da record completando l’avventura in una manciata di ore.