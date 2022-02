Leggende Pokémon Arceus è amatissimo dai fan: il risultato è da record

Sono passati solo pochi giorni dal lancio ufficiale, ma le reazioni dei fan sono ormai evidenti: Leggende Pokémon Arceus è già diventato in breve tempo uno dei giochi più apprezzati di tutta la serie.

Nelle ultime generazioni del franchise, Pokémon sembrava non avere le idee chiare su quali dovrebbero essere i prossimi passi per il futuro della serie, come dimostrato dai passi indietro e dall’incredibile fedeltà, a volte anche eccessiva, degli ultimi remake Diamante Lucente e Perla Splendente.

L’attesa per l’ultimo capitolo di Game Freak è diventata particolarmente evidente osservando i risultati di vendita: basti pensare che Leggende Pokémon Arceus è già riuscito a battere perfino Animal Crossing.

Appare dunque evidente che le polemiche legate soprattutto al comparto tecnico arretrato, che comunque c’è chi ha già risolto con alcune mod grafiche, non sembrano aver condizionato in alcun modo le vendite di questo capitolo.

Nintendo e Game Freak potranno però dirsi soddisfatti di un altro dato importante che emerge da Metacritic (via Game Rant): si tratta infatti di uno dei videogiochi principali della serie più amati dagli utenti.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Leggende Pokémon Arceus presenta infatti una media voto utente di 8.1/10, molto vicina a quella dei critici ferma a 8.4: per fare un paragone con gli ultimi capitoli presenti su Switch, i Let’s Go fino ad ora erano i più positivi con un punteggio di 6.3, contro il 5.3 dei remake di quarta generazione.

I meno apprezzati si erano invece rivelati Pokémon Spada e Pokémon Scudo, fermi a una media utente di 4.6/10: questi risultati erano indice di un gradimento nei confronti della serie in declino.

Con Leggende Pokémon Arceus, sembra invece che qualcosa sia cambiato: la sua media gli ha permesso perfino di superare Bianco e Nero, gli apprezzatissimi capitoli di quinta generazione, e consentendogli di piazzarsi leggermente più in basso rispetto alle versioni originali per DS di Diamante e Perla.

Pur trattandosi di un episodio «main» della serie, l’ultimo capitolo di Game Freak si era preso molte libertà coraggiose a livello di gameplay rispetto al passato: a giudicare dalla risposta dei fan, la strada seguita potrebbe essere quella vincente e da tenere in considerazione per i prossimi episodi.

Se state già affrontando anche voi le terre selvagge di Hisui, cogliamo l’occasione per ricordarvi che con un semplice trucco potrete assicurarvi la cattura degli Shiny e ritentarla tutte le volte che vorrete.