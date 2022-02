Leggende Pokémon Arceus, è allarme: scoperta la “cattura impossibile”

Una delle attività più divertenti di Leggende Pokémon Arceus è sicuramente la possibilità di portare a termine gli incarichi relativi al completamento del Pokédex: spesso questo significherà anche andare alla ricerca dei Pokémon più rari e catturarli più volte.

Tuttavia, c’è una creatura in particolare che sta creando molti più problemi del previsto su Leggende Pokémon Arceus, in quanto non solo ha una rarità particolarmente elevata, ma sta risultando perfino impossibile da catturare.

Si tratta infatti di un bug particolare che ha creato non pochi grattacapi agli utenti, che trovano comunque questo capitolo uno dei migliori mai realizzati della serie principale.

Sembra infatti che il Pokémon di tipo erba Cherrim, necessario per completare una determinata missione del gioco, diventi letteralmente impossibile da catturare se la sua abilità si attiverà nel corso della battaglia.

Ricordiamo infatti che Cherrim ha conservato la sua abilità principale, che gli consente di cambiare forma con un’ambientazione particolarmente soleggiata.

Ebbene, come segnalato anche da Game Rant, pare che questa abilità abbia introdotto anche un bug da non sottovalutare: se il Pokémon selvatico dovesse attivare quest’abilità anche solo una volta, la sua percentuale di cattura diventerà automaticamente 0%.

In altre parole, potrete fare tutti i tentativi che vorrete, ma non riuscirete mai a ottenere Cherrim tramite quello scontro: la sua cattura diventerà impossibile.

Dato che su Leggende Pokémon Arceus potrete trovare questo nuovo partner soltanto scuotendolo via da pochi alberi e considerando che sarà necessario possedere almeno un Cherrim per poter completare la sua relativa missione, questo errore sta inevitabilmente generando frustrazione nella community.

Lo youtuber Viz è stato uno dei primi a illustrare il problema, mostrando un divertente montaggio di come il Pokémon si sia rifiutato di farsi catturare anche dopo molteplici ore e Ultra Ball lanciate:

Come visibile all’interno del video, il bug è continuato ad accadere anche dopo che Cherrim è tornato alla sua forma originaria: una volta resettato il catch counter, non tornerà infatti più normale per tutto il resto della battaglia.

Il problema è diventato così grave che perfino la pagina di supporto giapponese di Leggende Pokémon Arceus ha segnalato il bug ai propri utenti, invitandoli così ad aspettarsi un aggiornamento nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, il nostro suggerimento è quello di non provare a catturare Cherrim durante le giornate di sole: rischiereste soltanto di buttare via tante Poké Ball preziose.

C’è anche un altro Pokémon che ha attirato l’attenzione dei fan, seppur per motivi decisamente diversi: la community si sta infatti divertendo molto con Mr. Mime.

In ogni caso, Leggende Pokémon Arceus ha rappresentato sicuramente una rivoluzione per il franchise: in un nostro speciale vi abbiamo però raccontato perché non può essere considerato il futuro della serie.