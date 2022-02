Leggende Pokémon Arceus, i fan stanno impazzendo per Mr. Mime

Si è parlato molto di Leggende Pokémon Arceus, nel bene e nel male, ma l’ultima fatica di Game Freak sta andando spedita come un treno.

Sin dal primo giorno in cui si è mostrato, Leggende Pokémon Arceus è stato criticato per via del suo aspetto, giudicato tecnicamente carente dai fan.

Ma i fan lo stanno amando, alla fine, perché il nuovo titolo di Game Freak sta facendo numeri da record a prescindere dalle polemiche.

Talmente tanto da aver battuto in velocità le vendite di Animal Crossing: New Horizons, un videogioco che finora rappresentava l’ariete da sfondamento di Nintendo Switch.

Leggende Pokémon Arceus permette di interagire con le creature tascabili in maniera inedita. I mostriciattoli girano per la mappa, sono più belli da vedere che in passato, e si muovono in maniera migliore.

Le animazioni dei Pokémon sono, in alcuni casi, inedite. Che scappino dalle Poké Ball o attacchino furiosamente l’allenatore, o magari pascolino pacifici per le lande di Hisui, a volte sono davvero spassosi da vedere.

Il protagonista del momento è Mr. Mime, che sta facendo impazzire tutti i giocatori per via delle sue movenze, che hanno conquistato la community su Twitter.

A quanto pare il Pokémon fan delle barriere della mimica fa un sacco di cose divertenti quando non viene visto. E in alcuni casi proprio quando è al centro dell’attenzione, come potete vedere nel filmato qui sotto, in cui Mr. Mime finge di prendere un té:

As soon as I walked up to him, Mr Mime started putting on a show lol pic.twitter.com/esNMJVOKJM — Goodbrrrrr (@JoeGoodberry) February 1, 2022

Alcune volte si tratta anche di movenze involontarie. Come nel caso che vedete qui sotto, in cui un Mr. Mime alfa decide che non ne vuole sapere nulla di combattere:

E non sono solamente i fan di Pokémon a divertirsi con Mr. Mime, ma anche i Pokémon stessi. Quando il nostro protagonista si esibisce di fronte al resto della squadra di un allenatore, gli altri mostriciattoli non possono esimersi dall’applaudire:

Detto ciò, volete sapere perché l’ultimo titolo Pokémon ha venduto tanto? C’è una sola soluzione per soddisfare la vostra curiosità: cliccare qui per leggere la nostra recensione.

E Arceus dovrà rappresentare il futuro della serie? Secondo noi no, come vi abbiamo spiegato nel nostro speciale.