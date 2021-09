Legacy of Kain è tornato (ma piano con l’entusiasmo)

Blood Omen Legacy of Kain, l’action adventure di Silicon Knights è stato lanciato su PSone nel 1996 (prima di uscire su PC un anno dopo), è tornato ora grazie al catalogo GOG.

Per chi non lo sapesse, si tratta del primo e indimenticabile capitolo della serie Legacy of Kain, la quale è proseguita poi con il seminale Legacy of Kain Soul Reaver, Soul Reaver 2, Blood Omen 2 e, infine, Legacy of Kain Defiance.

Da mesi diversi insider sussurrano circa il ritorno della saga, magari in un vero e proprio remake delle avventure di Raziel, nonostante ad oggi non si abbiano conferme al riguardo.

Senza contare che lo scorso mese di marzo Square aveva deciso di rimuovere dal catalogo Steam proprio lo storico Legacy of Kain Soul Reaver, dando adito a mille teorie.

Blood Omen ha come protagonista Kain, un nobile ucciso che è poi risorto sotto forma di potentissimo vampiro (con tutti i poteri che ne conseguono, inclusi il controllo mentale e la capacità di trasformarsi in nebbia).

Questi cerca vendetta contro i suoi assassini, oltre a una cura per la sua maledizione vampirica nella terra immaginaria di Nosgoth.

Il gioco, come riportato da Eurogamer.net, è disponibile sul catalogo di GOG a poco più di 6€, un prezzo decisamente esiguo per un gioco davvero affascinante.

A differenza dei giochi che vedono protagonista Raziel, in questo caso si tratta di un gioco di ruolo d’azione alla Zelda con visuale dall’alto, dotato di un’atmosfera davvero unica.

Ricordiamo che l’ultima produzione legata al franchise è stata Nosgoth, gioco multiplayer che però non ha mai visto la luce nella sua interezza, essendo apparso solo in forma di open beta nel lontano 2015.

Mesi fa, gli appassionati hanno deciso di immaginare loro stessi come verrebbe fuori un remastered di Legacy of Kain, mostrandolo in video col supporto a 4K e ray tracing.

Del resto, le prime voci su un nuovo capitolo risalgono addirittura al 2017, in cui si riteneva che proprio Crystal Dynamics fosse al lavoro sul prossimo capitolo della saga.

Resta la speranza che un’eventuale remaster possa essere l’occasione giusta per reintrodurre le parti inedite cancellate dal primo capitolo, mostrate in un video alcuni mesi fa.