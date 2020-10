Legacy of Kain Remastered in 4K e ray tracing? Lo propone un nuovo video

La speranza di un remake o, al più, un Legacy of Kain Remastered non ha mai abbandonato gli appassionati.

Di un nuovo capitolo si è vociferato in tempi non sospetti, ma da allora non abbiamo più colto riferimenti degni di nota e Crystal Dynamics è adesso impegnata sul longevo Marvel’s Avengers, per cui questa pista parrebbe almeno per il momento da scartare.

Il gioco ha recentemente compiuto 21 anni e il canale YouTube Sanadsk ha pensato bene di lanciare un video in cui immagina una rimasterizzazione in 4K.

Questa versione di Legacy of Kain utilizza filtri ray tracing e mod per aggiornare la grafica dell’amato classico per PS2.

Nella clip di circa 9 minuti, possiamo vedere come Legacy of Kain: Defiance (2002) ne esca piuttosto bene dal trattamento di lifting, pur essendo frutto di un lavoro amatoriale.

È di certo abbastanza incoraggiante notare come, con un minimo sforzo, si sia reso gradevole alla vista un classico di ormai tre generazioni fa.

Il gioco in se non pare essere invecchiato troppo male, con le sequenze d’azione che al tempo sembravano avveniristiche ora comunque digeribili.

Chissà che un Legacy of Kain Remastered non possa effettivamente sbucare fuori da un momento all’altro, magari sfruttando il materiale cancellato dal primo capitolo.