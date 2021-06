Legacy of Kain torna quest’anno? Annuncio “anticipato” da un insider

Una delle saghe più amate dai giocatori, Legacy of Kain, sarebbe pronta ad un imminente ritorno: secondo un nuovo rumor, sarebbe infatti in sviluppo un remaster o un remake di Soul Reaver.

Crystal Dynamics è attualmente impegnata nel supporto di Marvel’s Avengers, il che ha obbligato il team a mettere da parte per tanto tempo diversi brand: stando alle parole di un noto insider, per Legacy of Kain le cose potrebbero cambiare presto.

Le voci di un possibile ritorno della saga sono aumentate dopo che qualche mese fa il titolo originale era misteriosamente sparito dalle pagine di Steam, e non ha ancora fatto ritorno.

Anche per questo motivo, gli appassionati hanno deciso di immaginare loro stessi come verrebbe fuori un remastered di Legacy of Kain, mostrandolo in video col supporto a 4K e ray tracing.

Un remaster di Legacy of Kain: Soul Reaver sarà annunciato quest'anno?

Come riportato da Game Rant, forse i fan non dovranno aspettare ancora molto prima di tornare a vedere la serie in azione su next-gen, con un possibile atteso nuovo ritorno atteso dal 2016.

La voce arriva da Shpeshal Nick, che tramite il suo podcast Xbox Era si è detto certo di come Legacy of Kain Soul Reaver sia pronto a tornare: l’unico dubbio è sul fatto che si tratti di un remaster o di un vero e proprio remake.

L’annuncio inoltre dovrebbe arrivare già quest’anno, probabilmente all’interno di una conferenza importante in cui il brand possa ricevere l’attenzione che merita.

Considerando che l’annuncio dovrebbe arrivare quest’anno, se il rumor dovesse essere confermato, ci sarebbero dunque buone probabilità che il reveal possa accadere durante i The Game Awards o alla Gamescom.

Ovviamente vi ricordiamo che si tratta unicamente di una voce di corridoio, che invitiamo i nostri lettori a prendere con le dovute precauzioni.

Qualora arrivassero delle conferme ufficiali da parte di Square Enix e Crystal Dynamics, vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, continueremo a monitorare la situazione.

Dato che fra poco Legacy of Kain Soul Reaver compirà 22 anni dalla sua uscita originale, potrebbe essere un’ottima occasione per fare riscoprire questo titolo ad una nuova generazione di giocatori.

Le prime voci su un nuovo Legacy of Kain risalgono addirittura al 2017, in cui si riteneva che proprio Crystal Dynamics fosse al lavoro sul prossimo capitolo della saga: non ci resta dunque che aspettare per capire se questi rumor saranno confermati.

Chissà se il remaster sarà anche l’occasione giusta per reintrodurre le parti inedite cancellate dal primo capitolo, mostrate recentemente in un video.