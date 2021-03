Legacy of Kain Soul Reaver sparito da Steam: novità in arrivo?

Nel 1999 uscì uno dei giochi PlayStation più amati di tutti i tempi: Legacy of Kain: Soul Reaver. Il gioco metteva i giocatori nei panni del leggendario vampiro caduto Raziel, in un’avventura esplorativa dalle tinte gotiche che aveva fascino e stile da vendere (oltre a un comparto grafico ai tempi davvero mozzafiato).

Da anni si discute circa la possibilità che la saga possa tornare in auge, anche solo con una remaster del primo capitolo uscito 21 anni fa. Square Enix, detentrice dei diritti sul franchise, non sembra però essere al momento intenzionata a proporre un rifacimento del titolo, sebbene qualcosa potrebbe in ogni caso stare per accadere.

Square ha infatti da poco deciso di rimuovere dal catalogo Steam Legacy of Kain: Soul Reaver, pubblicando un messaggio sulla pagina ufficiale che lascia spazio a mille interrogativi (via ResetEra):

Square Enix ha temporaneamente rimosso questo titolo dalla vendita, al fine di mettere a punto alcuni importanti aggiornamenti. Torna presto a trovarci!

Il publisher avrebbe deciso di rimuovere temporaneamente il gioco per lavorare su alcuni “importanti aggiornamenti” non ancora rivelati. Di cosa potrebbe trattarsi? Ovviamente, è da escludere quasi categoricamente che possa davvero trattarsi di un annuncio relativo a una nuova edizione del gioco, né tantomeno il fantomatico remake di cui si vocifera da anni.

La serie di videogiochi di Legacy of Kain è proseguita poi sulle console a 128-bit con Soul Reaver 2 e Blood Omen 2. I fan del franchise di Raziel e Kain sono orfani di nuove avventure dall’uscita di Legacy of Kain: Defiance, uscito capitolo della saga uscito su PS2 e Xbox nell’ormai lontano 2003.

Non ci resta quindi che attendere fiduciosi, aspettando buone nuove nelle prossime settimane (vi terremo ovviamente aggiornati).