Fortnite è stato battuto, il crossover con League of Legends si farà altrove

Ormai siamo oltremodo abituati ai crossover di Fortnite, che ha messo in scena negli anni degli eventi che ridefiniscono l’idea di multiverso.

Sono stati tanti i franchise, di tanti medium diversi, ad aver approdato nel battle royale di Epic Games, e tra gli ultimi c’è stato anche Resident Evil.

Di recente due celebri eroi della saga di Capcom sono sbarcati all’interno di Fortnite, con skin e tanti elementi cosmetici a tema.

In molti hanno sognato un crossover con League of Legends da sempre, ma in occasione della serie Netflix in uscita sarà un altro battle royale ad ospitarlo.

In vista dell’uscita di Arcane, la serie Netflix tratta appunto dallo sconfinato universo di League of Legends, Riot Games sta organizzando una serie di iniziative e crossover.

E tra questi c’è anche quello con PUBG Mobile, la versione per smartphone e tablet del battle royale che è da sempre rivale di Fortnite.

Come riportato da Polygon, Riot Games inserirà all’interno del battle royale per dispositivi mobile alcuni elementi tratti dalla serie di Netflix, e quindi da League of Legends.

A partire dal 16 novembre verranno inserite le skin dei personaggi di Jinx, Vi, Caitlyn e Jayce, eroi di League of Legends che compariranno in Arcane.

L’evento è parte, come dicevamo, di un grande carrozzone mediatico che Riot sta tirando in piedi per la promozione della serie TV.

Finalmente una rivincita per PUBG, che almeno in questo caso si porta a casa un crossover molto importante alla faccia di Fortnite.

Il quale però, va detto, colleziona collaborazioni sempre più importanti tra cui un crossover con uno dei film più importanti della stagione.

Ma in Cina le cose non vanno benissimo, perché Fortnite si ritira dall’estremo oriente a causa delle ultime leggi a tema videogiochi.

Quello di Fortnite è in ogni caso un fenomeno culturale e mediatico senza precedenti, che ha influenzato molti videogiochi anche se non tutti.