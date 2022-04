League of Legends, che fine ha fatto l’MMO? Ci sono brutte notizie

Riot Games ci sta andando giù pesante con i progetti dedicati a League of Legends, tra i quali è stato annunciato anche un MMO.

Di recente il franchise si è espanso moltissimo, grazie a vari titoli ambientati tutti nel mondo di Runeterra (il cui manuale trovate su Amazon), e che hanno contribuito a far conoscere League of Legends ad un nuovo pubblico.

Alcuni dei quali sono arrivati addirittura nella sezione giochi di Netflix, e che potete giocare gratis se siete già abbonati al servizio di streaming.

Per non parlare di Arcane, la serie tv presente proprio sulla piattaforma, che è stata un tale successo da convincere Riot Games ad investire direttamente nello studio di produzione che l’ha creata.

Qualche anno fa era stato annunciato, in sordina e in tempi non sospetti prima dell’espansione di League of Legends, anche un MMO ambientato proprio nel mondo di Runeterra.

Da allora non ci sono state più notizie, e tanti altri progetti sono stati lanciati tra cui Valorant, una nuova IP, e di questo gioco online nessuna traccia.

Come riporta IGN US c’è da cominciare a pensare al peggio, perché con tutta probabilità questo sarà un videogioco che non verrà mai prodotto da Riot Games.

A dare un aggiornamento sul progetto è proprio Greg Street, il produttore esecutivo dell’MMO di League of Legends che, senza mezze misure, avverte i fan di non aspettarsi granché.

There is no guarantee this game will ship. We are optimistic, but you just never know until it does. However assuming it does, this will be the fourth major franchise I have worked on (AoE, WoW, LoL), and likely the last. And I am very okay with that. It will be a good final act.

— Greg Street (@Ghostcrawler) April 8, 2022