Anche Riot Games si dà alle acquisizioni, e questa era facile da prevedere

Si è parlato molto di Riot Games negli ultimi anni, anche grazie ad un’espansione da parte dell’azienda di League of Legends in medium non ancora esplorati.

Dopo aver fatto crescere il brand del MOBA più famoso del mondo facendolo diventare… beh, il più famoso del mondo, l’azienda ha puntato su tanti progetti diversi.

Ricorderete infatti che, non molto tempo fa, è uscito il primo gioco di ruolo ambientato nel mondo di Runeterra, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Ma il successo più clamoroso è senz’altro quello di Arcane, la serie Netflix, che è stata già rinnovata immediatamente per una seconda stagione.

Quello di Arcane è stato un successo totale, perché è stato uno show in grado di catturare tutti, dai fan accaniti di League of Legends a quelli che non ne vogliono sapere niente del MOBA.

Grazie ad una bellissima storia e dei personaggi ancora più coinvolgenti, ma soprattutto a delle animazioni che hanno rappresentato per molto lo stato di grazia dell’industria occidentale, lo show di Netflix è stato davvero una sorpresa.

Il lavoro di Fortiche Production è riuscito a superare lo stereotipo della produzione multimediale legata ai videogiochi, che spesso falliscono il colpo.

Talmente tanto che, come riporta Polygon, la stessa Riot Games ha deciso di investire in una quota dello studio di animazione francese.

«Fortiche è stato un partner integrale per un lungo periodo, ma questo accordo ci assicura che lavoreremo a stretto contatto per i decenni a venire. […] Fieri come siamo di Arcane, sappiamo che il meglio deve ancora venire», ha dichiarato Nicolo Laurent, CEO di Riot Games in un comunicato stampa.

L’acquisizione dello studio parigino non è stata integrale, infatti, ma riguarda delle quote significative che non implicano in nessun caso il controllo maggioritario di Fortiche Production.

Era facile da prevedere che l’azienda volesse investire su un gruppo di creativi così talentuosi, che sono riusciti a convincere anche Hideo Kojima.

Una serie che, se non avete ancora visto, vi consigliamo caldamente di recuperare. Perché? Ecco perché.

Di recente, su Netflix, è approdato anche un altro franchise videoludico con una trasposizione davvero ben fatta, talmente tanto che pare sia stata rinnovata per più stagioni.