New World non vi ha mai convinto? Da oggi potete provarlo gratis

Con New World, Amazon ha tentato di inserirsi nell’affollato (e forse non più così attraente), mondo degli MMO.

Il titolo è stato accompagnato da una massiccia campagna promozionale, sfruttando ovviamente anche… Amazon, e all’inizio l’impressione era quella di trovarsi di fronte ad un titolo molto solido.

Purtroppo, però, dopo poche settimane il titolo era stato già abbandonato dalla community. Al punto che il team di sviluppo ha interrotto gli aggiornamenti di New World.

Chi, invece, ha continuato le proprie scorribande videoludiche sta attendendo il finale della storia. Il quale, purtroppo, è stato rinviato, anche se di poco.

Non possiamo dire che New World stia vivendo un grande momento, ma il vantaggio di videogiochi come gli MMO è che, con la giusta spinta, possono anche ripartire.

Per questo motivo è interessante sapere che, se non siete mai stati convinti dalla proposta di Amazon, da oggi lo potrete giocare gratis.

Steam ha infatti dato il via ad uno dei suoi classici free weekend, in cui avrete l’occasione di provare New World gratis.

L’iniziativa è valida dal 7 aprile fino all’11 aprile. Il titolo sarà disponibile completamente, senza blocchi o limiti di qualche tipo, con tutti gli aggiornamenti inclusi.

Inoltre, nel caso vogliate acquistare il gioco e continuare la vostra avventura dopo la fine del weekend gratuito, tutti i vostri dati di salvataggio potranno essere importati.

Chissà che, con questa occasione offerta da Steam, non possiate scoprire che New World, nonostante tutto, è il gioco che fa per voi.

In un momento in cui Lost Ark la fa da padrone. Con la sua offerta gargantuesca, e gratuita, nell’action rpg coreano stanno arrivando anche delle altre novità: ecco quali.

E senza dimenticare il sempreverde Final Fantasy XIV, che di recente ha reso nuovamente disponibile la modalità Free Trial, con cui giocare gratis fino al livello 60.