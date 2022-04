Lost Ark svela i prossimi grandi aggiornamenti: nuove classi e tante novità

Lost Ark è pronto a mantenere le proprie promesse e introdurre tanti nuovi attesi aggiornamenti: ad aprile e maggio i fan potranno infatti godersi molte attese novità.

L’MMO di Amazon ha avuto un incredibile successo fin dal momento del suo lancio in Europa e nel resto del mondo: gli sviluppatori stanno dunque lavorando duramente per garantire un supporto longevo e costante che possa soddisfare tutti gli appassionati.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento non era stato ricevuto bene dalla community: a causa di alcuni errori di valutazione sembrava infatti che Lost Ark stesse diventando un pay-to-win, costringendo il team di sviluppo a scusarsi.

La colossale patch di marzo aveva infatti introdotto contenuti quasi impossibili da affrontare per i comuni giocatori, a causa delle poche risorse distribuite in-game fino a quel momento.

Smilegate e Amazon avevano dunque promesso una maggiore chiarezza per i prossimi aggiornamenti in arrivo, e proprio in queste ore è arrivata la roadmap per gli update di aprile e maggio sul sito ufficiale.

I prossimi mesi vedranno infatti l’arrivo di due nuove classi giocabili in Lost Ark: si tratta di Glavier e Destroyer, versioni avanzate di Martial Artist e Warrior e che verranno rilasciate rispettivamente ad aprile e marzo.

L’aggiornamento di questo mese vedrà anche l’introduzione di South Vern, il secondo continente Tier 3 per il quale sarà necessario un livello oggetti di 1340 per poterlo esplorare. Non si tratta però dell’unica novità in arrivo, dato che sarà migliorata la co-op per le Mappe Segrete, oltre a impostazioni perfezionate per la chat e il Book of Coordination.

A maggio arriveranno invece contenuti più corposi per gli utenti in attesa di update per l’endgame: oltre a diversi aggiornamenti quality of life relativi principalmente alla UI, sono infatti previsti il Guardian Raid Deskaluda e la Legion Raid Valtan, che saranno in grado di offrire una vera e propria sfida ai giocatori.

Al momento non è stata fornita una data di lancio ufficiale, ma gli sviluppatori hanno ribadito che i nuovi contenuti saranno disponibili a partire da questo e dal prossimo mese.

Ricordiamo che l’MMO di Amazon è disponibile solo su PC, ma gli sviluppatori non hanno escluso un possibile arrivo sulle console di ultima generazione.

Segnaliamo inoltre che se sceglierete di utilizzare un account Steam gratuito, le vostre funzionalità in Lost Ark saranno notevolmente limitate dopo l’ultimo update.