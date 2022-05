Le Poké Ball LEGO non esistono, così qualcuno se le è costruite da solo

Non esistono ancora delle costruzioni ufficiali per Leggende Pokémon Arceus, ma questo non ha fermato la community italiana degli appassionati che ha creato delle Poké Ball LEGO.

Ci sono delle costruzioni legate agli iconici oggetti, che potete trovare su Amazon, ma ancora l’azienda danese non ha voluto creare una collaborazione con il franchise delle creature tascabili.

Cosa che invece è successa con Super Mario che, come sapete, ormai da tempo ha la sua linea di set di costruzioni personalizzati. Con tanto di Principessa Peach a seguito.

Ma anche con Xbox, visto che di recente sono state pubblicate ben dodici versioni limitate di Series Si ispirate a LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

La community degli appassionati LEGO è molto vivace, e quella italiana ha collaborato di recente con Leggende Pokémon Arceus per creare delle Poké Ball a mattoncini.

Il LEGO User Group OrangeTeam LUG, una delle più importanti e attive community in Italia riconosciuta ufficialmente da LEGO, ha infatti realizzato i modelli di alcuni strumenti presenti nell’ultimo videogioco Pokémon.

Grazie a un manuale disponibile gratuitamente online, i fan potranno cimentarsi nella costruzione di una bellissima Poké Ball LEGO.

Come potete vedere dalle immagini qui sotto, non solo gli utenti hanno creato alcune delle Poké Ball presenti nel gioco, ma anche la Ghicocca. Il frutto che, nel mondo di Hisui, permette proprio la costruzione delle sfere.

Un lavoro notevole, vero? Se riuscite a racimolare tutti i mattoncini necessari le potrete costruire anche voi.

LUG ha messo a disposizione anche un tutorial per acquistare i mattoncini singoli per la Poké Ball LEGO, nel caso vogliate cimentarvi nell’impresa.

Le creazioni amatoriali LEGO sono sempre molto affascinanti. Di recente vi abbiamo mostrato anche quella a tema Arcane, la serie Netflix ispirata a League of Legends.

Per quanto riguarda Arceus, invece, la nuova avventura Pokémon sarà accompagnata anche da una nuova serie anime: ecco tutti i dettagli.

Le Poké Ball di Arceus sono state realizzate anche in 3D da un utente, e il risultato è affascinante allo stesso modo.