League of Legends, qualcuno ha creato i LEGO di Arcane e sono stupendi

LEGO ha prodotto ormai un numero considerevole di set dedicati ai videogiochi, ma League of Legends manca all’appello. Almeno fino ad oggi (in un certo senso).

Uno degli ultimi è lo splendido set dedicato a Sonic, che potete acquistare su Amazon, arrivato con un certo tempismo rispetto all’arrivo dell’ultimo film al cinema.

Ci sono anche le retroconsole che fanno compagnia ai videogiochi, trasformati in LEGO, come lo storico Atari VCS che è stato trasformato in un hardware a mattoncini.

E se i LEGO di League of Legends non esistono, qualcuno ha deciso di creare delle minifigure ispirate ad Arcane, la serie Netflix sul franchise di Riot Games che ha già ottenuto una seconda stagione.

Vista la popolarità di League of Legends, cresciuta anche con il grande contributo della citata Arcane, non è improbabile che prima o poi l’azienda danese decida di creare qualcosa in collaborazione.

Nel frattempo, un utente ha deciso di creare una serie di minifigure ispirate particolarmente ai personaggi apparsi nella serie Netflix. E, manco a dirlo, sono bellissime.

Talmente tanto che anche il profilo ufficiale Twitter di Riot Games ha voluto omaggiarle mostrandole ai fan:

Anche con un certo trasporto, visto il commento. Come potete vedere nel tweet qui sopra, Yale Jeong (di cui sfortunatamente non siamo riusciti a trovare un profilo) ha fatto un grandissimo lavoro artistico.

Nelle quattro foto potete vedere Vi, Jinx, Victor, Jayce, Heimerdinger ed Ekko (con e senza maschera), come ritratti in Arcane.

Per questo motivo speriamo che LEGO possa finalmente fare una telefonata a Riot Games, e cominciare ad ideare un set di mattoncini che i fan di League of Legends compreranno sicuramente.

Come è successo per Super Mario d’altronde, che nel tempo ha avuto tantissime espansioni e anche un set dedicato alla Principessa Peach.

A volte i LEGO creano anche dei fenomeni surreali, come la minifigure di Luke Skywalker venduta a prezzi folli su eBay.