Le foto dal Super Nintendo World (ristorante di Super Mario compreso) sono un bel regalo di Natale

Il modo in cui vengono vissuti i videogiochi in Giappone è straordinariamente affascinante anche per noi giocatori in Occidente: il pubblico nipponico è attratto da videogiochi che a volte da noi non riuscirebbero a replicare lo stesso successo, ha una grande predilezione per i prodotti di casa e per le console portatili, ed è ricco di attrazioni di tutti i tipi dedicati proprio ai videogame di maggior successo: pensate, solo in tempi recenti, all’avventura dedicata a Final Fantasy VII Remake, ma anche all’hotel interamente pensato per i gamer.

A queste attrazioni sta per aggiungersi anche l’ambiziosissimo Super Nintendo World, il parco divertimenti che Nintendo dedicherà ai suoi franchise più famosi e che, sullo stile di un Disney World, vi permetterà di immergervi a 360° nel mondo della grande N, con tanto di ristorante dedicato a Super Mario.

La mappa del Super Nintendo World pubblicata da Famitsu

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, la nota rivista Famitsu ha pubblicato delle immagini che mostrano la mappa completa di questo inedito Regno dei Funghi, tra il castello di Bowser, le attrazioni dedicate a Yoshi e quelle volte a soddisfare gli appassionati di gadget (notate il negozio ufficiale 1Up Factory nelle foto) e di cucina.

Tra i divertimenti con cui intrattenersi è infatti presente anche il Kinopio’s Cafe, ossia il Cafe di Toad, dove si potranno mangiare piatti ispirati al mondo di Super Mario: ecco così la pianta carnivora che diventa un’insalata caprese, l’hamburger con bacon dedicato a Mario e il tiramisù che diventa invece un blocco “?” tutto da mangiare.

Insomma, da febbraio sembra proprio che quando visiteremo il Giappone avremo una nuova tappa da fare – se non per provare a vivere il brivido di Mario Kart dal vivo, allora almeno per provare a capire che sapore abbia quel 1up così invitante sul piatto.