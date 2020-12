Il Super Nintendo World è la cosa più bella che vedrete oggi

Durante la giornata di ieri, Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct, anche se il tema non è esattamente legato ai videogiochi in senso stretto. La diretta, infatti, è stata dedicata al parco divertimenti Super Nintendo World, che aprirà le porte in Giappone il prossimo 4 febbraio 2021.

Ora, il papà di Super Mario Shigeru Miyamoto ci porta in anteprima all’interno del parco, parte degli Universal Studios di Osaka.

Al suo interno troverete una valanga di cose a tema Nintendo, come la riproduzione del castello di Bowser, oltre alle montagne russe di Mario Kart (in realtà aumentata, per vivere in prima persona l’esperienza vista nei giochi). Poco sotto, il video:

Ma non solo: sarà presente anche un’attrazione pensata per i più piccoli e che permetterà loro di cavalcare il simpatico dinosauro verde Yoshi, oltre alla possibilità di cercare tesori in compagnia di Captain Toad.

Infine, i visitatori del Super Nintendo World potranno utilizzare un bracciale chiamato “Power Up Band” per interagire con le varie strutture presenti in loco (ancora non è chiaro come e in che modalità).

Chiaramente, il parco rispetterà tutte le regole per il distanziamento sociale (per via dell’emergenza sanitaria), il quale sarà garantito a tutti coloro che visiteranno il parco, in maniera tale che sia possibile divertirsi in ottemperanza alle norme imposte dal governo giapponese.

Ricordiamo che le vendite dell’attuale Nintendo Switch hanno suggerito alla Grande N di spingere il piede sull’acceleratore, visto che l’interesse verso Mario e soci non sembra volersi arrestare.

Non ci resta quindi che augurarci che la crisi pandemica possa finire al più presto, magari dandoci modo di fare un bel viaggio in Giappone e visitare di persona quello che sarà quasi certamente un sogno a occhi aperti per ogni fan Nintendo che si rispetti.