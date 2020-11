Super Nintendo World apre a febbraio con tanto di circuito di Mario Kart (e noi rosichiamo)

Quando potremo tornare ad abitudini più consuete e, perché no, concederci un bel viaggio in giro per il mondo, segnate anche Super Nintendo World tra le vostre mete. Universal Studios Japan ha infatti annunciato che aprirà finalmente il suo parco divertimenti interamente a tema Nintendo a partire dal 4 febbraio 2021.

Come potrete immaginare, questo parco sarà il vero e proprio sogno di tutti gli amanti del mondo della grande N: al suo interno troverete ad esempio la riproduzione del castello di Bowser esplorabile, ma anche delle montagne russe di Mario Kart che, grazie alla realtà aumentata, vi faranno vivere in prima persona l’esperienza ludica che provate di solito nei circuiti in-game – tra sfidanti virtuali che cercano di avere la meglio su di voi e gusci che vi intralceranno.

È presente anche un’attrazione pensata per i giovanissimi che permetterà loro di cavalcare Yoshi, mentre in un’altra potrete divertirvi a cercare tesori con Captain Toad. I riferimenti ai giochi, insomma, sono davvero tantissimi e il Regno dei Funghi sarà assoluto protagonista.

Thomas Geraghty, produttore esecutivo per il parco divertimenti, ha assicurato che il distanziamento sociale sarà garantito a tutti coloro che visiteranno il parco, in maniera tale che sia possibile divertirsi in ottemperanza alle norme imposte in materia di COVID-19. Inoltre, tutti gli equipaggiamenti (come quelli in AR per Mario Kart) saranno sanificati dopo ogni utilizzo.

Pronti a una bella corsa con tanto di realtà aumentata?

Super Nintendo World sarà parte delle attrazioni degli Universal Studios Japan di Osaka e speriamo che tanti visitatori, in tutta sicurezza, possano presto divertirsi tra Yoshi e Mario Kart. Noi, intanto, a giusto qualche chilometro di distanza dal parco divertimenti, torniamo a rosicare – ma solo un po’.