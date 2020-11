In Giappone ora si può vivere Final Fantasy VII Remake nel mondo reale – perché sì

Capita non di rado che nascano dei giochi che si ispirano di peso a delle controparti videoludiche: possono essere giochi di società, giochi da tavolo, attrazioni da parco giochi, escape room e via dicendo. In Giappone sono anche molto sentiti e apprezzati i giochi di infiltrazione, che sono l’esatto opposto delle escape room.

Pronti a completare la missione?

In questo caso, infatti, anziché capire come fare a uscire dalla stanza, dovete capire come infilarvi furtivamente da qualche parte, senza venire scoperti. Ecco: dal 9 dicembre gli appassionati di Tokyo potranno vivere un gioco d’infiltrazione dedicato a Final Fantasy VII Remake, che vi farà vivere in prima persona uno dei momenti più famosi del videogioco.

Il vostro incarico, infatti, vi vedrà nei panni di membri di Avalanche, intenti a infiltrarvi nel Reattore Mako 1 per distruggerlo, stando attenti a insidie e sentinelle.

A fornire dettagli sul gioco c’è anche un video ufficiale, che trovate poco sopra e che conferma che potrete avere delle indicazioni utili da Cloud, Tifa e Barrett, in comunicazione con voi attraverso un tablet. Se, insomma, avrete sempre voluto trovarvi dentro il mondo di Final Fantasy VII, probabilmente vorrete fare un salto a Tokyo.

Final Fantasy VII Remake è disponibile su PS4 ed è il primo capitolo di un numero ancora non precisato di uscite che ripercorreranno, con qualche licenza, gli accadimenti del gioco originale. Per saperne di più consultate la nostra video recensione.