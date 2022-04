L’autore di Metal Gear Solid vorrebbe creare un’automobile, davvero

Metal Gear Solid e Death Stranding hanno (almeno) una cosa in comune, dal processo produttivo alla realizzazione. E non è solo Hideo Kojima.

Sebbene l'ultima avventura post-apocalittica possa sembrare molto lontana dalla saga di Solid Snake, c'è un filo conduttore che le lega.

È la direzione artistica, affidata a Yoji Shinkawa, illustratore di fama mondiale che è stato il direttore artistico delle due saghe di Kojima.

Un talento così preponderante da rappresentare addirittura una delle fonti di ispirazione principale per il creatore di Metal Gear Solid, come ha confidato di recente.

Le menti così creative, si sa, difficilmente riescono a stare troppo ferme su una cosa soltanto. E uno come Yoji Shinkawa è probabilmente sprecato solo per creare character design per i videogiochi.

Questo è almeno quello che ci viene in mente leggendo le sue ultime dichiarazioni, riportate dai colleghi di VGC, che svelano quella che è l’ambizione più grande dell’artista.

L’autore di Metal Gear Solid ha svelato che, un giorno, vorrebbe curare il design di un’automobile.

Interrogato su quali sono gli obiettivi di carriera che vorrebbe ancora raggiungere, Shinkawa ha replicato che l’idea di dare vita ad un’auto è «un’ambizione che mi porto dietro da tempo».

Ispirato dal lavoro del concept artist Aaron Beck, Yoji Shinkawa ha spiegato cosa trova di affascinante nei mezzi:

«Guardo i modelli delle macchine e degli automobili e penso, “non è una cosa che poi guidiamo?”. E crearne uno nella vita reale è un progetto così di larga scala. Ammiro molto chi li fa.»

Chissà che, dopo la lunga collaborazione con Hideo Kojima, un giorno non vedremo un’automobile ispirata proprio da alcuni dei videogiochi più noti.

E saremmo molto curiosi di vedere all’opera l’autore di Metal Gear Solid su un’automobile, dopo aver visto quanto fatto con The Last of Us Part II.

Nella speranza che anche l’automobile di Yoji Shinkawa non diventi un mezzo di morte e distruzione come il Metal Gear Rex.