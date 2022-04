Metal Gear Solid, uno degli oggetti iconici del gioco prende vita (no, non è il Rex)

Il primo Metal Gear Solid è uno di quei giochi che difficilmente si dimenticano, tanto che qualcuno ha ora realizzato nella realtà uno degli oggetti più rappresentativi tra quelli visti nell’avventura di Solid Snake.

Quindi, mentre alcuni giocatori hanno scovato contenuti tagliati ad anni dall’uscita, altri si dilettano in creazioni davvero uniche.

Senza nulla togliere al vero e proprio mini-Metal Gear Rex perfettamente funzionante visto nei mesi scorsi, è ora il turno della celebre PAL Key Card per attivarlo.

Come riportato su Reddit, tale ‘DigitalJT’ ha infatti ricreato una riproduzione pressoché perfetta dell’oggetto visto e utilizzato nel gioco di Hideo Kojima e Konami.

Per chi non lo sapesse, la chiave PAL è il sistema di controllo della sicurezza integrato in tutti i sistemi di armi nucleari, utilizzato nel primo MGS per l’attivazione del possente Rex.

La scheda dotata di un Permissive Action Link è addirittura in grado di cambiare colore proprio come nel gioco, in base alla temperatura. Poco sotto, alcune immagini dello straordinario oggetto da collezione.

‘DigitalJT’ ha inoltre scritto: «Ho sempre voluto una di queste carte e l’originale PAL Key Card che proveniva dalla serie Metal Gear Solid Trading Card del 1998 è impossibile da trovare».

Inoltre, «il costo sarà inoltre quasi certamente proibitivo dato che è limitata a 4.500 pezzi: l’ultimo prezzo di vendita conosciuto era di oltre 200 dollari su eBay.»

