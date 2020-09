Yoji Shinkawa (Metal Gear Solid) ha creato l’artwork di The Last of Part II definitivo

Yoji Shinkawa è un artista che non ha bisogno di presentazioni all’interno del panorama videoludico. Si tratta infatti del celebre character designer e illustratore giapponese, entrato in Konami nel lontano 1994 e divenuto ben presto direttore artistico della serie di videogiochi Metal Gear.

Hideo Kojima in persona lo ha infatti voluto nella realizzazione di Metal Gear Solid, permettendo di donarci alcuni tra i più sensazionali artwork di tutti i tempi.

Ora, via PlayStation Blog, Shinkawa ha omaggiato il The Last of Us Day con un’immagine da lasciare senza fiato e che potete visionare poco sotto.

Lo sfondo è stato realizzato come sfondo del desktop o dei nostri smartphone (e il risultato è davvero mozzafiato). Ma non è tutto, Naughty Dog ha rilasciato anche la copertina dei vinili (2 dischi) dedicato al gioco e realizzato da MondoNews, due immagini raffiguranti Ellie e Abby disponibili anche in versione poster da parete esclusivo.

Happy THE LAST OF US DAY! We’ve joined forces w/ our friends at @Naughty_Dog & the brilliant @tulalotay to release a new vinyl soundtrack & 2 timed edition posters! And a beautiful art book for the game from our friends at @DarkHorseComics. On Sale Now! https://t.co/svyxbSstHX pic.twitter.com/yn7lYmE5MY — MondoNews (@MondoNews) September 26, 2020

Ricordiamo anche che per il The Last of Us Day Sony ha offerto un nuovo tema dinamico PS4, raffigurante la schermata della barca portata a riva con le onde che rotolano sulla spiaggia: lo sfondo è stato messo disposizione di tutti gratuitamente ed è scaricabile via PlayStation Store da ora.

Se volete leggere il nostro articolo speciale su The Last of Us Parte II scritto appositamente per il The Last of Us Day, cliccate a questo indirizzo. Inoltre, avete letto che un attore de Il Trono del Spade potrebbe vestire i panni di Joel nella serie dedicata al capolavoro Naughty Dog?

The Last of Us Parte II è disponibile in esclusiva assoluta su console PS4 dallo scorso 19 giugno di quest’anno.