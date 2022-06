L’Assassin’s Creed che i fan hanno odiato e poi amato? La sfida è ardua

Quella di Assassin’s Creed è una saga che non ha certo bisogno di presentazioni, visto il successo mondiale della saga degli assassini targata Ubisoft.

Dopo AC Valhalla e il DLC L’Alba del Ragnarok (che potete acquistare in bundle su Amazon a prezzo davvero notevole), il franchise non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Proprio in queste ore Ubisoft ha tenuto un evento legato alla saga, nel quale ci saremmo dovuti aspettare delle novità per quanto riguarda il futuro della serie.

Ora, in attesa che il nuovo capitolo venga svelato a tutti gli effetti, i fan si sono dati appuntamento per decidere il capitolo inizialmente più odiato, ma che col tempo ha riguadagnato valore.

Su Reddit, gli appassionati di Assassin’s Creed stanno infatti dati appuntamento per scegliere – non senza qualche difficoltà – il capitolo della serie da riabilitare.

Nominatissimi Assassin’s Creed Unity e Black Flag, specie per quanto riguarda la storia inizialmente ritenuta sottotono.

«Per me fu Black Flag, il mio primo capitolo della serie», spiega un utente. «Dopo qualche mese decisi di riavviarlo, lessi la storia fino al punto in cui mi trovavo nella wiki (all’inizio non la capii un granché) e così l’ho amato».

Per quanto riguarda Unity, un altro giocatore ha spiegato che il gioco «era davvero buggato e i tutorial non aiutavano molto. Il gioco era davvero una sfida».

E ancora, «quando è uscito Syndicate, dopo averlo finito sono tornato a Unity. Avevo capito meglio il suo gameplay, anche se i due giochi avevano controlli leggermente diversi. Nel complesso Unity è diventato il mio preferito dell’intera serie, anche con i suoi difetti».

