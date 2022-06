Assassin’s Creed in Unreal Engine 5 è un gioiello per i fan

Unreal Engine 5 è il motore grafico che più sta regalando soddisfazioni in questi mesi, anche grazie ad alcuni progetti creati dai fan, a cui se ne aggiunge un altro a tema Assassin’s Creed.

Chiunque si ritenga appassionato di grafica 3D (su Amazon non mancano le guide in merito) sa bene che il motore di Epic è davvero la cosa migliore su cui mettere le mani.

Qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo condiviso con voi lettori un impressionante video di un fan remake del primo Silent Hill in Unreal Engine 5.

In queste ore, TeaserPlay ha pubblicato un nuovo filmato (via DSO Gaming) in cui immagina il nuovo Assassin’s Creed Infinity con il motore di Epic, per un risultato davvero bellissimo da vedere.

Per chi non lo sapesse, Assassin’s Creed Infinity è il presunto titolo – o nome in codice – del prossimo capitolo principale della serie targata Ubisoft.

Secondo quanto riportato, si baserà su una piattaforma live-service che incorporerà il multiplayer e abbraccerà di conseguenza numerose ambientazioni storiche.

TeaserPlay ha quindi immaginato il gioco in questione, implementando alcuni elementi di base del gameplay: possiamo infatti vedere un assassino che si aggira per gli splendidi scenari creati in UE5, tra cui il Giappone Feudale. Trovate il filmato cliccando a questo indirizzo.

Resta da vedere se Ubisoft realizzerà, con Assassin’s Creed Infinity, un prodotto così bello da vedere, proprio come questo progetto amatoriale creato da un semplice appassionato.

Restando in tema di rifacimenti di un certo livello, anche The Last of Us è stato ricreato grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5, lasciando tutti di sasso.

Senza contare che anche il celebre GTA Vice City è stato trasformato in un gioco di nuova generazione con il motore grafico di Epic Games.

Così come TeaserPlay non si è lasciato scappare neppure una versione in Unreal Engine 5 del prossimo e attesissimo Grand Theft Auto 6, nuovo open world Rockstar non ancora mostrato ufficialmente al grande pubblico.