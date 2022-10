Lady Dimitrescu è stata rimpicciolita in RE Village, ma c’è un motivo

Lady Dimitrescu è già un personaggio iconico senza dubbio, perché la sua comparsata in Resident Evil Village l’ha fatta diventare una star.

La vampirona dell’ultimo titolo Capcom, che trovate su Amazon nella nuova edizione, è stata fin da subito un personaggio amatissimo dalla community.

I motivi sono presto noti e risiedono nella sua bellezza, nel chiaro richiamo fetish, e una serie di altre cose di cui vi abbiamo parlato quando è stata mostrata per la prima volta.

Lady Dimitrescu è diventata famosa anche per la sua altezza tra l’affascinante e il comico, che ha creato delle situazioni strane anche nel mondo reale.

Un’altezza che ora sembra eccessiva, perché Capcom l’ha dovuta rimpicciolire in occasione dell’ultimo DLC di Resident Evil Village.

In uno dei prossimi DLC in arrivo, Lady Dimitrescu sarà un personaggio giocabile all’interno della modalità The Mercenaries.

La modalità extra ha inserito numerosi personaggi oltre ad Ethan, tra cui vari cattivi, e tra questi c’è anche la giunonica vampira.

Ma renderla giocabile non è stato semplice perché, come riporta Kento Kinoshita di Capcom (responsabile dello sviluppo del DLC) ai microfoni di Polygon, è stato necessario renderla meno imponente.

Nella finzione di Resident Evil Village, Lady Dimitrescu è alta quasi 3 metri e questo sarebbe stato difficile da replicare dal punto di vista di un giocatore.

Per questo motivo Kinoshita ha svelato che, solamente per The Mercenaries, la massiccia vampira non è più così massiccia:

«L’altezza di Lady Dimitrescu ha sollevato molte sfide durante lo sviluppo, ma alla fine siamo stati in grado di implementarla con una statura gigante, più alta di qualsiasi altro personaggio. Per The Mercenaries, è necessario che il giocatore possa controllare facilmente il proprio personaggio e, per renderlo possibile, abbiamo regolato la sua altezza a poco meno di 2.80m di altezza. A quell’altezza, il giocatore evita a malapena di sbattere contro il soffitto.»

Se è solo per un DLC possiamo accettare il fatto che il personaggio sia più basso del normale, neanche di tanto poi, ai fini del gameplay.

A proposito di DLC, pare che Resident Evil Village ne dovesse avere un altro ma che è stato cancellato, con protagonista Chris Redfield.

Chissà se un giorno vedremo il realizzarsi di questa storia in qualche modo, magari come strascico del prossimo Resident Evil 9?

E se sperate di vedere la faccia di Ethan Winters a partire dal 28 ottobre, sappiate che nonostante la terza persona sarà impossibile.