Resident Evil Village, un secondo DLC in sviluppo sarebbe stato cancellato

Resident Evil Village è stata la consacrazione del nuovo corso della saga di zombie di Capcom, e dal 28 ottobre tornerà a raccontare il suo mondo.

Anche grazie alla Gold Edition, che potete trovare su Amazon, nella quale Capcom ha inserito i futuri DLC che espanderanno il titolo originale.

Tra le novità c’è la modalità in terza persona, che secondo Capcom renderà Resident Evil Village addirittura un gioco nuovo, tanto sarà diverso il feeling.

Ma la parte più importante è senz’altro Shadows of Rose, nuova porzione di storia con una nuova protagonista, che avete già visto nel finale originale del titolo Capcom e che ci porterà al futuro del franchise.

Un futuro che avrebbe potuto prevedere anche un altro comprimario molto importante del gioco: Chris Redfield.

Il nerboruto agente di… qualsiasi sia l’organo di sicurezza mondiale di cui fa parte è stato già protagonista di un DLC di recente, proprio in Resident Evil 7 in cui ha fatto il suo testosteronico ritorno.

Come riporta The Gamer, però, Capcom aveva intenzione di creare un secondo DLC per Village in cui Chris sarebbe stato protagonista.

La casa nipponica aveva effettivamente accenanto a “più DLC” per l’ultimo capitolo della saga, tempo fa, pur non dando specifiche in alcun modo precise.

Ma Shadows of Rose sarà l’unico perché, nell’indiscrezione supportata dal noto insider DuskGolem, Capcom ha deciso durante lo sviluppo del contenuto con protagonista Rose di non concetrarsi su altro.

Il DLC di Chris scartato avrebbe visto il personaggio “impazzire leggermente” a causa del senso di colpa davanti a Ethan e Mia.

Sembra che Redfield avrebbe dovuto comportarsi in modo simile a Isaac Clarke di Dead Space, che sentiva costantemente il peso della responsabilità per la sua ragazza, vedendo cose che in realtà non c’erano.

Ma Shadows of Rose era diventato un progetto sempre più consistente con il tempo, ed ha spinto Capcom ad investire tutte le proprie energie nella realizzazione.

Chissà se un giorno vedremo il realizzarsi di questa storia in qualche modo, magari come strascico del prossimo Resident Evil 9?

E se sperate di vedere la faccia di Ethan Winters a partire dal 28 ottobre, sappiate che nonostante la terza persona sarà impossibile.