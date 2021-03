Quanto è alta Lady Dimitrescu accanto a persone reali? La risposta da PlayStation

Quando ci è stata svelata per la prima volta, Lady Dimitrescu è diventata istantaneamente il centro dell’attenzione dei fan di Resident Evil Village – al punto che si è cominciato a parlare più di lei che del gioco stesso. A incuriosire in particolare è stata la sua impressionante statura, che la porta a doversi chinare per superare le porte del suo stesso castello, e a torreggiare letteralmente sul malcapitato Ethan.

Avevamo già appreso dettagli su quanto fosse alta effettivamente ma oggi, durante l’evento Play! Play! Play! di PlayStation Japan abbiamo potuto vedere quanto è alta la signora del castello rispetto a due donne reali: si tratta si Hatsune Matsushima e di Kayo Satoh, che hanno condotto lo show.

La prima è alta 161 cm, la seconda 172 cm: accanto a loro, Lady Dimitrescu è davvero imponente (ma lo sarebbe stata pure se fossero state alte oltre i due metri).

Potete vederlo direttamente nell’immagine qui sotto, che prelude a quanto la spaventosa signora del castello potrebbe sbeffeggiare Ethan dall’alto in basso.

Lady Dimitrescu torreggia su tutti

Vi ricordiamo che Resident Evil Village arriverà il prossimo 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series X. Il titolo sarà seguito diretto di Resident Evil VII e manterrà la visuale in soggettiva del gioco: al suo interno ritroveremo non solo le vicende di Ethan e Mia, ma anche quelle di Chris Redfield, che sembra coinvolto tra misteri su streghe e licantropi che animeranno il villaggio.

Rimanete come sempre su SpazioGames per tutti gli aggiornamenti sul gioco: intanto, date un’occhiata alla nostra ricca disamina che approfondisce il titolo punto per punto, dopo aver messo le mani sulla demo Maiden disponibile su PS5.