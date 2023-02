La Switch Lite OLED di Zelda è così bella da essere finta, purtroppo

Il sequel di Breath of the Wild, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è uno dei giochi più attesi di questo inizio anno.

Il sequel dell’open world per Switch e Wii U, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero notevole, è tra i titoli più attesi dai possessori della piattaforma della Casa di Mario.

Ora, mentre qualcuno ha avvistato una Switch OLED a tema Zelda, un altro fan ha “dato vita” a una fantomatica Switch Lite OLED a tema Tears of the Kingdom.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, The Legend of Zelda Tears of The Kingdom è al centro di una console fan-made realmente sorprendente.

Un fan di Zelda ha creato uno splendido mock-up di una Switch Lite OLED a tema con il sequel di Breath of the Wild, che per quanto bella sia in realtà non esiste.

L’utente ‘willierthanyou’ ha condiviso la sua impressionante creazione sul subreddit di Nintendo Switch e, nel caso siate fan dell’iconica serie fantasy, preparatevi a rimanere abbagliati dalla sua bellezza, ma anche delusi dal fatto che non sia reale.

Come potete vedere dall’immagine poco sotto, l’immagine mostra una versione fan-made OLED dello Switch Lite colorata dello stesso verde chiaro del logo di Tears of the Kingdom.

Sul retro è presente il logo stesso in bianco e, al centro, una Triforza dorata che, come i pulsanti a spalla del dispositivo, è dipinta in oro.

Come ulteriore richiamo, sullo schermo è presente anche un’immagine del gioco in arrivo, che fa sembrare ancora più reale la console in questione.

Del resto, già lo scorso mese di settembre qualcuno aveva sognato una Switch a tema Zelda, a fronte di quanto una versione a tema della piattaforma ibrida sia in realtà molto ambita.

Ma non solo: l’ormai prossimo Tears of The Kingdom potrebbe essere l’ultimo gioco “di peso” per l’attuale console Switch.

Nell’attesa di saperne di più, qualcuno ha fantasticato su una serie Netflix live action dedicata a Zelda, con l’attore Tom Holland (lo Spider-Man dell’MCU) nei panni di Link.