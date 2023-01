Zelda Tears of the Kingdom potrebbe essere l’ultimo big di Switch

Il sequel di Breath of the Wild 2, ossia The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è senza dubbio uno dei giochi più attesi dell’anno-

Il sequel dell’open world per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero interessante, è in cima alla lista dei titoli più attesi dai possessori della piattaforma della Grande N.

Ora, mentre qualcuno ha avvistato una Switch OLED a tema Zelda, sono emerse altre indiscrezioni circa il “ruolo” che avrà la nuova e attesissima avventura di Link nell’ecosistema Nintendo.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, The Legend of Zelda Tears of The Kingdom potrebbe essere l’ultimo gioco “significativo” per l’attuale Switch.

Secondo diversi addetti ai lavori, Zelda Tears of the Kingdom potrebbe essere l’ultimo gioco davvero grosso per la Switch attualmente in commercio, il che implica che l’azienda passerà subito dopo alla console di nuova generazione.

Nelle ultime settimane sono infatti emerse varie indiscrezioni sui progetti futuri di Nintendo e sulle sue intenzioni per il 2023 e oltre.

La scorsa settimana, Digital Foundry ha riportato che la Grande N non starebbe più lavorando a una Switch Pro e che starebbe dedicando tutto il suo tempo alla sua console di nuova generazione, piuttosto che aggiornarla a metà del suo ciclo vitale.

Due addetti ai lavori hanno recentemente riferito che Tears of the Kingdom sarebbe di fatto l’ultimo grande gioco per Nintendo Switch.

Il primo a riferirlo è stato Christopher Dring, responsabile di GamesIndustry.biz, che ha twittato: «Ho sentito dire che dopo Zelda, Nintendo non avrà un gioco significativo per un bel po’ di tempo».

(RUMOR): In Digital Foundry's latest podcast, they mentioned that the Switch Pro was in the works until Nintendo has canceled the entire project, and that could be to avoid taking the risk of releasing another console failure since they had previously did with GameCube & Wii U. pic.twitter.com/4dn1D1nB2h — NightFlyer (@NightFlyerTV) December 28, 2022

La notizia è stata poi confermata dal giornalista di VGC Andy Robinson qualche giorno fa, il quale ha retwittato il video di Digital Foundry in cui si parlava di Switch Pro, dicendo: «Da quello che sto sentendo non sarei sorpreso se Nintendo iniziasse a parlare di un nuovo hardware entro il 2024. Non sono convinto che un altro grande gioco first-party diverso da Zelda sia in attesa su Switch».

Nell’attesa di saperne di più, qualcuno ha immaginato una serie Netflix live action dedicata a Zelda, con l’attore Tom Holland (sì, lo Spider-Man dell’MCU).

Ma non solo: un altro fan della saga di Nintendo ha deciso di portare all’attenzione un dubbio: com’è cambiato Link in ben 36 anni di The Legend of Zelda?

Per concludere, Tears of the Kingdom potrebbe aver confermato il supporto a Nintendo Switch Online, secondo una fonte che ha procurato un indizio davvero importante.