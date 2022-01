La serie TV di The Last of Us potrebbe aver trovato la sua Riley

The Last of Us diventerà nel corso di quest’anno una serie TV targata HBO e Naughty Dog, la quale porterà sul piccolo schermo le avventure di Joel ed Ellie.

Proprio come il grande classico uscito su PS3 diversi anni fa, lo show racconterà del mondo post-apocalittico visto nei giochi PlayStation, con Pedro Pascal e Bella Ramsey, nei panni dei due protagonisti.

Proprio la Ramsey avrebbe confermato che la serie arriverà entro e non oltre il 2022, sebbene in molti temano un rinvio all’ultimo minuto.

Ora, dopo alcune recenti foto dal set che suggeriscono che la serie TV di The Last of Us potrebbe raccontare anche gli eventi del DLC Left Behind, arriva ora una nuova conferma piuttosto incisiva.

Via Reddit, è stata ora riportata la notizia che la giovane attrice Storm Reid potrebbe interpretare il personaggio di Riley Abel nello show dedicato al capolavoro Naughty Dog.

La Reid, nota per la serie TV Euphoria, ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram personale, in cui annuncia ai sui follower di essere atterrata in Canada.

La cosa suona alquanto sospetta, visto che le riprese di The Last of Us si stanno tenendo proprio in quelle zone, tanto che i recenti scatti dal set mostrano la troupe al lavoro all’interno di un’ambientazione che ricorda moltissimo quella del DLC del gioco.

Staremo a vedere se la serie approfondirà proprio i retroscena di Riley, uno dei personaggi più interessanti (ma forse meno sfruttati) dell’intera produzione.

Ma non solo: altri recenti scatti al ser potrebbero averci svelato l’attrice che interpreterà il ruolo di Maria Miller, anche se al momento non è stata ancora confermata.

Inoltre, l’interprete di Ellie si è già mostrata in video suonare la chitarra proprio come Ellie, commuovendo tutti i fan di The Last of Us.

Concludendo, non perdete il nostro speciale in cui riassumiamo tutto (ma proprio tutto) ciò che sappiamo sulla serie HBO attualmente in lavorazione.