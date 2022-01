The Last of Us serie TV, ormai ci siamo: Ellie “conferma” l’uscita nel 2022

Forse l’attesa per la serie TV di The Last of Us sta per farsi finalmente più breve: l’adattamento televisivo del capolavoro di Naughty Dog potrebbe infatti essere più vicino del previsto.

I lavori per la serie televisiva di The Last of Us, prodotta da HBO, sembrerebbero essere così a buon punto da aver spinto Bella Ramsey, l’attrice che interpreterà il ruolo di Ellie, a sbilanciarsi sui profili social.

La giovane attrice, che si è già mostrata in video suonare la chitarra proprio come Ellie, ha infatti ricondiviso un’indiscrezione sulla finestra di lancio dello show: un evento che potrebbe dunque rappresentare una prima piccola conferma ufficiale.

Bella Ramsey ha infatti ripubblicato ai propri follower un’indiscrezione di IMDB, che sottolinea come il lancio della serie dovrebbe essere previsto per il 2022.

La serie TV di The Last of Us uscirebbe sulla piattaforma streaming HBO Max entro la fine dell’anno, ma data la non disponibilità del servizio in Italia resta da chiarire in che modo sarebbe distribuita sul nostro territorio.

Potete osservare la «conferma» di Ellie nel seguente screenshot, catturato dall’account Twitter The Last of Us Updates:

HBO's #TheLastofUs will officially premiere in 2022. pic.twitter.com/v36ezhhkCJ — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) January 13, 2022

È doveroso però ricordare che da HBO non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale su quella che sarà la data di lancio dello show.

Nonostante questa indiscrezione arrivi direttamente da una ricondivisione della interprete più importante, è doveroso raccomandarvi di prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa che la produzione possa dunque dare notizie certe.

Se l’indiscrezione dovesse essere però confermata, potrebbe allo stesso tempo rappresentare un’ulteriore conferma su un altro grande progetto atteso ma non ufficialmente annunciato: il remake di The Last of Us sarebbe infatti previsto per la fine dell’anno.

Nel frattempo, vi ricordiamo che al momento HBO ha deciso di non rivelare molte informazioni ufficiali: un utente ha però realizzato un poster della serie, che ha convinto perfino Neil Druckmann.