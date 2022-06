La serie TV di Fallout avrà un tocco di Twin Peaks, più o meno

Amazon è attualmente al lavoro sulla serie TV dedicata a Fallout, in produzione e pronta a sbarcare sul catalogo di Amazon Prime Video.

Senza nulla togliere al successo sempre crescente di Fallout 76 (che trovate su Amazon) i fan sono in trepidante attesa di dare un primo sguardo a questo progetto in live-action.

Solo qualche settimana fa avevamo appreso della produzione ormai arrivata ai nastri di partenza, con Jonathan Nolan in cabina di regina per l’episodio pilota.

E se di recente abbiamo anche scoperto chi sarà uno dei protagonisti della serie, è ora il turno di nuovi ingressi nel cast davvero di peso.

Variety ha infatti annunciato tre clamorose aggiunte al cast di Fallout: si parla infatti di Kyle MacLachlan tra gli attori, volto celebre per aver preso parte alla serie di culto di Twin Peaks.

Ma non solo: al varco sono anche attesi Xelia Mendes-Jones (Havoc) ed Aaron Moten (Dove eravamo rimasti), dando così forma a un cast di attori di tutto rispetto.

MacLachlan è divenuto un volto celebre alla maggior parte del pubblico internazionale vestendo proprio i panni dell’agente dell’FBI Dale Cooper, nell’iconica serie creata da David Lynch.

Svelato (più o meno) il mistero di chi ha ucciso Sarah Palmer, l’attore statunitense è atteso nello show dedicato al franchise Bethesda, di cui al momento si sa ancora molto poco.

Nel cast di Fallout sono stati al momento confermati anche Ella Purnell e Walton Goggins, sebbene al momento manchi ancora una data di rilascio ufficiale.

Restando in tema, alcune settimane fa alcuni modder hanno dato vita a una bellissima versione 4K in ray tracing di Fallout New Vegas, dando così nuovo lustro a un vero e proprio classico immortale.

Ma non solo: altri fan si stanno invece occupando della mod/DLC per il ben noto Fallout 4, nota con il nome di Fallout London, la quale sembra davvero notevole.