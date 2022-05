Fallout 5 non esce? I fan danno vita alla loro nuova avventura

Il team di modder che si sta occupando della mod/DLC per il ben noto Fallout 4, noto con il nome di Fallout London, ha pubblicato da poco un nuovo trailer del loro progetto.

Senza nulla togliere al successo sempre crescente di Fallout 76 (che trovate su Amazon) il quarto capitolo del franchise è ancora molto apprezzato dai fan, in attesa di avere novità su Fallout 5.

Ora, mentre alcuni appassionati si sono dilettati a ricreare una sorta di remastered next-gen del gioco, è il turno di un vero e proprio contenuto aggiuntivo.

Come segnalato anche su DSO Gaming, il nuovo trailer di Fallout London contiene ben 18 minuti di filmati gameplay, dandoci un’idea di ciò che il team intende creare.

Di base, London è un ambizioso DLC che porta il giocatore nell’apocalisse nucleare fino alle porte del Parlamento.

Si tratta di una mod che mira a incapsulare la classica meccanica e l’atmosfera dei vari capitoli in un nuovo mondo, con fazioni, trame inedite, PNG, armi, creature e molto altro ancora.

Secondo il team, la mappa del mondo ha le dimensioni del Commonwealth di Fallout 4, oltre al fatto che la mod permetterà ai giocatori di passare dal cuore di Westminster fino alle periferia di Bromley.

Fallout London mira a portare nuove ed entusiasmanti fazioni all’interno del gioco, con tanto di nuovi effetti meteorologici (tra cui la pioggia acida).

Restando in tema, il director di Bethesda Todd Howard ha di recente parlato del fatto che un’idea su un Fallout 5 esiste, cosa questa che confermerebbe lo sviluppo del gioco, al momento non ancora annunciato.

Ma non solo: alcune settimane fa alcuni modder hanno dato vita anche a una sorprendete versione 4K in ray tracing di Fallout New Vegas, un vero e proprio classico immortale.

Infine, sempre New Vegas ha ricevuto da poco un vero e proprio museo, che consente di mostrare il proprio viaggio attraverso il Mojave e tutte le scelte fatte lungo il percorso.