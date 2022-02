La serie TV di Fallout esiste ancora e ha il suo Ghoul

Dopo essersi chiusa in un silenzio quasi assoluto per diverso tempo, sembra proprio che di recente Amazon si stia rivelando particolarmente loquace con la sua serie TV dedicata a Fallout, in produzione — ma con grande riserbo — per il catalogo di Amazon Prime Video.

Solo qualche settimana fa, attraverso Deadline, avevamo appreso della produzione ormai arrivata ai nastri di partenza, con Jonathan Nolan in cabina di regina per l’episodio pilota e a far ben sperare i fan, considerando che parliamo del co-creatore di Westworld. Con lui, a fare da showrunner, anche Lisa Joy — che ha promesso qualcosa di davvero «fuori di testa».

Ora, sempre stando a Deadline, abbiamo appena scoperto chi sarà uno dei protagonisti della serie, che ci porterà nel mondo post apocalisse nucleare che i videogiocatori ben conoscono.

Fallout diventerà una serie per Amazon Prime Video

Secondo le fonti della nota rivista online, il ruolo sarà interpretato da Walton Goggins, che avete visto all’opera in The Shiled, Justified e anche in The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

Stando a quanto riportato, Goggins interpreterà un personaggio principale all’interno degli episodi, ma non sappiamo ancora se sarà o meno l’eroe chiave della storia. Indiscrezioni raccolte da Deadline suggeriscono che potrebbe anche vestire i panni di un ghoul: come sappiamo, si tratta di umani che hanno subito ustioni o mutazioni a causa delle radiazioni atomiche.

La serie sta venendo prodotta da Kilter Films e, cosa da non sottovalutare, è supervisionata da Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks, con la benedizione di Todd Howard che funge da produttore esecutivo. Non si corre, insomma, il rischio di una produzione che tradisca le atmosfere e la fedeltà a Fallout, considerando che l’uomo-chiave di Bethesda è direttamente coinvolto nei lavori.

Non sappiamo ancora, in compenso, quando Fallout potrebbe arrivare ufficialmente su Amazon Prime Video: considerando che la produzione vera e propria inizierà a breve, però, sembra lecito non aspettarselo prima del 2023 inoltrato.